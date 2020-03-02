Премьер Камбоджи подтвердил перенос саммита АСЕАН - США из-за коронавируса

ТАСС, 2 марта. Власти США приняли решение отложить на неопределенное время проведение специального саммита Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН) и США, который должен был состояться 14 марта в американском Лас-Вегасе. Об этом в понедельник заявил премьер-министр Камбоджи Хун Сен.

"Я поддерживаю решение президента Дональда Трампа по отсрочке саммита, так как и США, и странам АСЕАН в одинаковой степени приходится сталкиваться с этим вирусом", - цитирует агентство Синьхуа премьер-министра. Хун Сен при этом призвал жителей Камбоджи принимать дополнительные меры предосторожности, в том числе носить маски, чтобы не заразиться.

Глава камбоджийского правительства отметил, что за последнее время в королевстве не были выявлены новые случаи распространения коронавируса. Первый и единственный в Камбодже случай заражения был зарегистрирован 27 января. 10 февраля пациент выписался из больницы. В США, по оценкам газеты The New York Times, коронавирусом заразились свыше 80 человек.

1 ноября 2019 года президент США Дональд Трамп предложил лидерам АСЕАН провести специальный саммит в Лас-Вегасе. Трамп не участвовал во встречах по линии ассоциации в 2018 и 2019 годах. На последнем саммите АСЕАН, который прошел в ноябре прошлого года в Бангкоке, американскую делегацию возглавляли помощник президента по национальной безопасности Роберт О'Брайен и министр торговли Уилбур Росс.

Вспышка вызванного новым коронавирусом заболевания была зафиксирована в конце декабря 2019 года в самом густонаселенном городе Центрального Китая - 12-миллионном Ухане. Всемирная организация здравоохранения признала ее чрезвычайной ситуацией международного масштаба, охарактеризовав как эпидемию с многочисленными очагами. За пределами Китая наиболее сильные региональные вспышки отмечены в Италии и Южной Корее. Всего же случаи заражения были выявлены в 65 странах, включая Россию. В Китае, на который, по оценкам ВОЗ, приходится основная масса заболевших, зафиксировано 2,9 тыс. летальных исходов, выздоровели 44,4 тыс. человек, число случаев заражения превысило 80 тыс.