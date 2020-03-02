В Иране призвали США снять санкции, препятствующие борьбе с коронавирусом

ТЕГЕРАН, 2 марта. /ТАСС/. США должны снять санкции в отношении Ирана, которые мешают стране бороться с распространением коронавируса. С таким призывом выступил в понедельник советник иранского президента Хесамеддин Ашена.
"Отмените проклятые санкции, которые мешают нам бороться [с коронавирусом]", - написал он в Twitter.
.@realdonaldtrump: Don’t you understand that coronavirus is an international problem? The more it spreads here, the more likely it is to spread there! Don’t wait for an invitation to help contain the virus, lift the damn sanctions, which is impeding us from tackling it swiftly!— Hesameddin Ashena (@hesamodin1) March 2, 2020
Ашена отметил, что "чем больше заболевание распространится в Иране, тем больше шансов, что оно достигнет [других стран]". "Вирус является международной проблемой", - сказал он.
Минздрав Ирана 19 февраля сообщил о первых в стране случаях заражения новым коронавирусом. Инфицированные были выявлены в городе Куме. По официальной информации, число случаев заражения в Иране составляет 978, при этом зафиксировано по меньшей мере 54 летальных исхода.
Вспышка вызванного новым коронавирусом заболевания была зафиксирована в конце декабря 2019 года в самом густонаселенном городе Центрального Китая - 12-миллионном Ухане. Всемирная организация здравоохранения признала ее чрезвычайной ситуацией международного масштаба, охарактеризовав как эпидемию с многочисленными очагами. За пределами Китая наиболее сильные региональные вспышки отмечены в Италии и Южной Корее. Всего же случаи заражения были выявлены в 65 странах, включая Россию. В Китае, на который, по оценкам ВОЗ, приходится основная масса заболевших, зафиксировано 2,9 тыс. летальных исходов, выздоровели 44,4 тыс. человек, число случаев заражения превысило 80 тыс.
8 мая 2018 года США вышли из Совместного всеобъемлющего плана действий по иранской ядерной программе и ввели в отношении исламской республики ряд экономических санкций, добиваясь, в частности, полной остановки ее нефтяного экспорта. Также под давлением Вашингтона Тегеран был отключен от системы международных расчетов SWIFT, что серьезно затруднило финансовые взаимоотношения иранского бизнеса с иностранными партнерами.