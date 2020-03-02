В Иране призвали США снять санкции, препятствующие борьбе с коронавирусом

"Отмените проклятые санкции, которые мешают нам бороться [с коронавирусом]", - написал он в Twitter.

ТЕГЕРАН, 2 марта. /ТАСС/. США должны снять санкции в отношении Ирана, которые мешают стране бороться с распространением коронавируса. С таким призывом выступил в понедельник советник иранского президента Хесамеддин Ашена.

Ашена отметил, что "чем больше заболевание распространится в Иране, тем больше шансов, что оно достигнет [других стран]". "Вирус является международной проблемой", - сказал он.

Минздрав Ирана 19 февраля сообщил о первых в стране случаях заражения новым коронавирусом. Инфицированные были выявлены в городе Куме. По официальной информации, число случаев заражения в Иране составляет 978, при этом зафиксировано по меньшей мере 54 летальных исхода.

Вспышка вызванного новым коронавирусом заболевания была зафиксирована в конце декабря 2019 года в самом густонаселенном городе Центрального Китая - 12-миллионном Ухане. Всемирная организация здравоохранения признала ее чрезвычайной ситуацией международного масштаба, охарактеризовав как эпидемию с многочисленными очагами. За пределами Китая наиболее сильные региональные вспышки отмечены в Италии и Южной Корее. Всего же случаи заражения были выявлены в 65 странах, включая Россию. В Китае, на который, по оценкам ВОЗ, приходится основная масса заболевших, зафиксировано 2,9 тыс. летальных исходов, выздоровели 44,4 тыс. человек, число случаев заражения превысило 80 тыс.

8 мая 2018 года США вышли из Совместного всеобъемлющего плана действий по иранской ядерной программе и ввели в отношении исламской республики ряд экономических санкций, добиваясь, в частности, полной остановки ее нефтяного экспорта. Также под давлением Вашингтона Тегеран был отключен от системы международных расчетов SWIFT, что серьезно затруднило финансовые взаимоотношения иранского бизнеса с иностранными партнерами.