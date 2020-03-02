МИД Ирана: возврат к астанинскому процессу поможет урегулировать ситуацию в Идлибе

ТЕГЕРАН, 2 марта. /ТАСС/. Всем сторонам конфликта в Сирии необходимо вернуться к астанинскому формату переговоров, поскольку он даст возможность урегулировать ситуацию в Идлибе. Об этом заявил в понедельник официальный представитель МИД Ирана Аббас Мусави во время онлайн пресс-конференции.

"Всем сторонам необходимо вернуться к астанинскому процессу, потому что ничего лучше нет, - сказал он. - Если мы вернемся к этим соглашениям, то и в Идлибе, и в целом в Сирии сможем достигнуть конструктивных результатов".

По словам представителя МИД, "политический процесс остается единственным решением кризиса в Сирии".

Очередное обострение ситуации вокруг сирийской провинции Идлиб произошло в ночь на 28 февраля. Турецкая сторона выступила с утверждениями о гибели 36 своих военнослужащих в результате удара сирийских правительственных сил. После этого ВС Турции нанесли удары по сирийским позициям, уточнив позднее, что поражено более 200 целей.

В Минобороны России сообщили, что боевики террористической группировки "Хайят Тахрир аш-Шам" (одно из названий запрещенной в РФ организации "Джебхат ан-Нусра") 27 февраля предприняли попытку масштабного наступления в Идлибе. Попавшие под огонь сирийских войск турецкие военные находились в рядах наступавших боевиков, заявили в российском военном ведомстве. В министерстве заверили, что Воздушно-космические силы России в этом районе не применялись.

28 февраля состоялся телефонный разговор президентов РФ и Турции Владимира Путина и Тайипа Эрдогана, во время которого стороны подчеркнули необходимость принятия дополнительных мер для нормализации ситуации в провинции, а также условились о проработке возможности организации встречи на высшем уровне в ближайшее время.

Последний, 14-й раунд переговоров РФ, Турции и Ирана в астанинском формате состоялся 10-11 декабря 2019 г. в Нур-Султане. В нем приняли участие делегации правительства Сирии и сирийской вооруженной оппозиции. Участники встречи приветствовали начало работы сирийского Конституционного комитета в Женеве и осудили попытки создания самоуправления незаконные инициативы по созданию самоуправления на северо-востоке Сирии под предлогом борьбы с терроризмом. В качестве наблюдателей на встрече присутствовали представители ООН, Иордании, Ирака и Ливана. Следующая встреча в астанинском формате ранее планировалась на март 2020 года.