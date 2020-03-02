20 вопросов президенту: Путин об армии и гонке вооружений
{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Сирийско-турецкий конфликт

МИД Ирана: возврат к астанинскому процессу поможет урегулировать ситуацию в Идлибе

В Тегеране заявили, что политический процесс остается единственным решением кризиса в Сирии

ТЕГЕРАН, 2 марта. /ТАСС/. Всем сторонам конфликта в Сирии необходимо вернуться к астанинскому формату переговоров, поскольку он даст возможность урегулировать ситуацию в Идлибе. Об этом заявил в понедельник официальный представитель МИД Ирана Аббас Мусави во время онлайн пресс-конференции.

"Всем сторонам необходимо вернуться к астанинскому процессу, потому что ничего лучше нет, - сказал он. - Если мы вернемся к этим соглашениям, то и в Идлибе, и в целом в Сирии сможем достигнуть конструктивных результатов".

По словам представителя МИД, "политический процесс остается единственным решением кризиса в Сирии".

Очередное обострение ситуации вокруг сирийской провинции Идлиб произошло в ночь на 28 февраля. Турецкая сторона выступила с утверждениями о гибели 36 своих военнослужащих в результате удара сирийских правительственных сил. После этого ВС Турции нанесли удары по сирийским позициям, уточнив позднее, что поражено более 200 целей.

В Минобороны России сообщили, что боевики террористической группировки "Хайят Тахрир аш-Шам" (одно из названий запрещенной в РФ организации "Джебхат ан-Нусра") 27 февраля предприняли попытку масштабного наступления в Идлибе. Попавшие под огонь сирийских войск турецкие военные находились в рядах наступавших боевиков, заявили в российском военном ведомстве. В министерстве заверили, что Воздушно-космические силы России в этом районе не применялись.

28 февраля состоялся телефонный разговор президентов РФ и Турции Владимира Путина и Тайипа Эрдогана, во время которого стороны подчеркнули необходимость принятия дополнительных мер для нормализации ситуации в провинции, а также условились о проработке возможности организации встречи на высшем уровне в ближайшее время.

Последний, 14-й раунд переговоров РФ, Турции и Ирана в астанинском формате состоялся 10-11 декабря 2019 г. в Нур-Султане. В нем приняли участие делегации правительства Сирии и сирийской вооруженной оппозиции. Участники встречи приветствовали начало работы сирийского Конституционного комитета в Женеве и осудили попытки создания самоуправления незаконные инициативы по созданию самоуправления на северо-востоке Сирии под предлогом борьбы с терроризмом. В качестве наблюдателей на встрече присутствовали представители ООН, Иордании, Ирака и Ливана. Следующая встреча в астанинском формате ранее планировалась на март 2020 года.

Теги
ИранСирияТурцияРоссияСирийско-турецкий конфликт
Реклама на ТАСС
Эрдоган посетит Россию 5 марта
В администрации турецкого лидера отметили, что визит будет однодневным
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС