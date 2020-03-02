В Латвии начались военные учения с участием 2,5 тыс. солдат НАТО

РИГА, 2 марта. /ТАСС/. Международные военные учения "Хрустальная стрела 2020" с участием порядка 2,5 тыс. солдат НАТО стартовали в понедельник в Латвии. На маневрах, которые продлятся до 13 марта, будут отрабатываться навыки сотрудничества и взаимосовместимость вооруженных сил республики и союзников, сообщает пресс-служба латвийского минобороны.

По данным ведомства, учения проводятся на военном полигоне в Адажи и прилегающей территории. "Целью маневров "Хрустальная стрела 2020" является сертификация боевой группы расширенного присутствия НАТО в Латвии", - сообщили в министерстве.

"В учениях будут участвовать около 2,5 тыс. военнослужащих из Албании, Чехии, Дании, Италии, Канады, Латвии, Черногории, Польши, Словакии, Словении и Испании, и во время них Национальные вооруженные силы (НВС) вместе с союзниками будут нарабатывать навыки сотрудничества и взаимосовместимость при выполнении тактических операций", - отмечают в оборонном ведомстве.

В июне 2017 года на территории Латвии был развернут многонациональный батальон НАТО, возглавляемый Канадой. Решение о размещении в странах Балтии и Польше боевых групп было принято на саммите Североатлантического альянса в Варшаве в июле 2016 года. Численность группировки НАТО в Латвии составляет около 1,4 тыс. солдат. В ее состав входят военные из Албании, Испании, Италии, Канады, Польши, Словакии, Словении, Черногории и Чехии, которые в ротационном порядке служат в этой балтийской республике.

Многонациональный батальон НАТО регулярно участвует в учениях вместе с НВС Латвии. Эти мероприятия призваны усилить координацию альянса и его региональных партнеров для готовности к возникающим вызовам.