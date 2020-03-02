20 вопросов президенту: Путин об армии и гонке вооружений
{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

В Латвии начались военные учения с участием 2,5 тыс. солдат НАТО

На маневрах отработают навыки сотрудничества и совместимость вооружений союзников

РИГА, 2 марта. /ТАСС/. Международные военные учения "Хрустальная стрела 2020" с участием порядка 2,5 тыс. солдат НАТО стартовали в понедельник в Латвии. На маневрах, которые продлятся до 13 марта, будут отрабатываться навыки сотрудничества и взаимосовместимость вооруженных сил республики и союзников, сообщает пресс-служба латвийского минобороны.

По данным ведомства, учения проводятся на военном полигоне в Адажи и прилегающей территории. "Целью маневров "Хрустальная стрела 2020" является сертификация боевой группы расширенного присутствия НАТО в Латвии", - сообщили в министерстве.

"В учениях будут участвовать около 2,5 тыс. военнослужащих из Албании, Чехии, Дании, Италии, Канады, Латвии, Черногории, Польши, Словакии, Словении и Испании, и во время них Национальные вооруженные силы (НВС) вместе с союзниками будут нарабатывать навыки сотрудничества и взаимосовместимость при выполнении тактических операций", - отмечают в оборонном ведомстве.

В июне 2017 года на территории Латвии был развернут многонациональный батальон НАТО, возглавляемый Канадой. Решение о размещении в странах Балтии и Польше боевых групп было принято на саммите Североатлантического альянса в Варшаве в июле 2016 года. Численность группировки НАТО в Латвии составляет около 1,4 тыс. солдат. В ее состав входят военные из Албании, Испании, Италии, Канады, Польши, Словакии, Словении, Черногории и Чехии, которые в ротационном порядке служат в этой балтийской республике.

Многонациональный батальон НАТО регулярно участвует в учениях вместе с НВС Латвии. Эти мероприятия призваны усилить координацию альянса и его региональных партнеров для готовности к возникающим вызовам.

Теги
Латвия
Реклама на ТАСС
Сирийско-турецкий конфликт
Эрдоган заявил, что Россия и Иран не являются для Турции целями в Сирии
Президент Турции указал, что его армия уничтожает только элементы "режима Башара Асада"
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС