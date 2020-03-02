Депутат Рады возмутился отказом властей отмечать 9 мая и призвал остановить фашизм

КИЕВ, 2 марта. /ТАСС/. Сопредседатель фракции "Оппозиционная платформа - За жизнь" в Верховной раде Вадим Рабинович возмутился чествованием военных преступников на Украине и призвал остановить пропаганду фашизма в стране.

"Я обращаюсь к нормальным людям в Верховной раде: нас же больше! Давайте остановим фашизм! Давайте, наконец, заставим ввести в действие норму Уголовного кодекса о преследовании за пропаганду фашизма!" - заявил депутат в понедельник во время заседания согласительного совета депутатских фракций и групп Рады.

Рабинович обратил внимание на заявление главы МИД Вадима Пристайко о том, что Украина не будет праздновать 9 Мая. Но при этом, по словам Рабиновича, в календарь памятных дат и юбилеев включены "нацисты и военные преступники".

"В частности, 130 лет со дня рождения Ивана Полтавца-Остряницы - нациста, помощника Альфреда Розенберга и Эрика Коха, руководителя УНАКОР - организации украинских казаков-нацистов; 110 лет со дня рождения Василия Сидора - нацистского коллаборациониста и военного преступника, бойца батальона "Нахтигаль" и оберфюррера 201-го батальона, участника массовых убийств евреев, поляков и карательных операций против мирного населения в Беларуси; 120 лет со дня рождения Владимира Кубийовича - нацистского коллаборациониста, организатора дивизии СС "Галичина". Есть еще целый перечень "больших" дат, которые следует праздновать "настоящему гражданину" современной Украины", - перечислил политик. "Вы собираетесь заставить нас праздновать дни рождения фашистов! Вы хотите вернуть нас в мракобесие нацизма!" - возмутился он.

При этом Рабинович напомнил, что герои - это воины Советской армии, которые освободили от нацизма Европу и Украину. "Именно их мы будем чествовать, а не ваших фашистских прихвостней, которые стреляли в спины людей!" - сказал он.

Представитель оппозиции выразил надежду, что 2020 год станет на Украине годом освобождения от фашизма и, завершая выступление, включил аудиозапись песни "Вставай, страна огромная".