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Израильские военные обстреляли машину на севере Голан после попытки снайперской атаки

Военнослужащие нанесли удар по автомобилю, задействованному в атаке

ТЕЛЬ-АВИВ, 2 марта. /ТАСС/. Израильские военные обстреляли автомобиль в районе границы с Сирией в ответ на попытку атаки с использованием снайперского огня. Об этом сообщила пресс-служба Армии обороны Израиля.

"Некоторое время назад военнослужащие идентифицировали попытку снайперской атаки со стороны северных Голанских высот. В ответ военнослужащие нанесли удар по автомобилю, задействованному в атаке", - говорится в сообщении военных.

Принадлежавшие Сирии с 1944 года Голаны были захвачены Израилем в ходе Шестидневной войны 1967 года. В 1981 году израильский парламент принял "Закон о Голанских высотах", в котором в одностороннем порядке был провозглашен суверенитет еврейского государства над этой территорией. Совет Безопасности ООН в конце 1981 года принял резолюцию 497, согласно которой данная аннексия была признана недействительной.

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