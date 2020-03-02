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Афины опровергли сообщения турецких СМИ о гибели мигранта от пули грека

Как сообщил портал Newsbomb.gr, источники в министерстве обороны заявили об "опасной пропаганде со стороны Турции"

АФИНЫ, 2 марта. /ТАСС/. Правительство Греции опровергает сообщения турецких СМИ о гибели нелегального сирийского мигранта на греко-турецкой границе, якобы застреленного в спину греческим солдатом. Об этом написал в понедельник официальный представитель греческого правительства Стелиос Пецас в Twitter.

Он отрицает подлинность видео, которое разошлось в социальных сетях и турецких СМИ. На нем показан погибший от пули греческого солдата сириец. "Видео, показывающее погибшего на греко-турецкой границе, является fake news (фальшивой новостью - прим. ТАСС). Мы призываем всех быть осторожными, когда они перепечатывают новости, которые усиливают турецкую пропаганду", - подчеркнул представитель кабинета.

Как сообщил информационный портал Newsbomb.gr, источники в министерстве обороны также категорически опровергли данную "новость" и заявили об "опасной пропаганде со стороны Турции". В частности, турецкая газета Hurriyet процитировала информацию, переданную журналистом турецкого государственного телеканала TRT, о том, что был убит Ахмет Эбу Эмед (Ahmet Ebu Emed), который прибыл на греко-турецкую границу с помощью своих друзей.

Обострение на сухопутной границе

С пятницы ситуация с мигрантами на сухопутной и морской границах с Турцией резко обострилась. На сухопутной границе зарегистрированы тысячи пресеченных греческими силовиками попыток перейти границу. Только с 06:00 по местному времени (07:00 мск) воскресенья до 06:00 понедельника были зафиксированы попытки прорваться на территорию Греции 9877 мигрантов. С помощью турецких военных они проделывали бреши в высоком металлическом заборе или пытались форсировать реку, являющуюся естественной преградой на границе. Все попытки были отбиты греческими полицейскими и военными, использовавшими слезоточивый газ, светошумовые гранаты и водометный спецавтомобиль.

В свою очередь мигранты при попытках прорыва забрасывают греческих полицейских камнями, горящими ветками, железными прутами, а также гранатами со слезоточивым газом турецкого производства, полученными от турецких силовиков.

В районе границы арестованы 68 мигрантов и беженцев, которым удалось проникнуть за ночь на греческую территорию. В их отношении составлены документы для передачи в суд. Судьи уже приговорили в воскресенье 66 мигрантов, проникших в пятницу и субботу нелегально в Грецию, к 3,5 годам тюрьмы.

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