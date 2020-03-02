Гражданин Латвии подозревается в вербовке сотрудника Службы госбезопасности в пользу РФ

РИГА, 2 марта. /ТАСС/. Служба государственной безопасности (СГБ) Латвии обратилась в прокуратуру республики с просьбой начать уголовное дело в отношении гражданина этой балтийской республики за попытку вербовки сотрудника СГБ в пользу российских спецслужб. Об этом говорится в опубликованном в понедельник на сайте ведомства заявлении.

В нем отмечается, что 17 февраля 2020 года СГБ попросила прокуратуру начать уголовное преследование гражданина Латвии в связи с вербовкой должностного лица СГБ по заданию спецслужб России. "СГБ предлагает привлечь лицо к ответственности в соответствии со второй частью 85 статьи Уголовного закона - за незаконный сбор или передачу государственной тайны иностранному государству или иностранной организации напрямую или при посредничестве другого лица", - указывает ведомство.

Как утверждает СГБ, "гражданин Латвии по заданию российских спецслужб пытался завербовать сотрудника СГБ с целью добиться, чтобы тот собирал и передавал иностранным спецслужбам не разглашаемые и содержащие государственную тайну сведения, которые были ему доступны в связи с выполнением служебных обязанностей и которые российские спецслужбы могли бы использовать против интересов Латвии".

СГБ возбудила уловное дело против этого гражданина Латвии, имя которого не называется, 8 июля прошлого года. По ее данным, во время досудебного расследования было получено достаточное количество доказательств, которые подтверждают вину подозреваемого в инкриминируемом ему преступлении.

На данный момент в отношении подозреваемого в качестве меры пресечения применен арест. От более подробных комментариев по этому делу СГБ воздерживается.