Финляндия и РФ могут расширить сотрудничество в области климата

ХЕЛЬСИНКИ, 2 марта. /Корр. ТАСС Нина Бурмистрова/. Финляндия и Россия могли бы расширить сотрудничество в области окружающей среды и климата, в том числе в борьбе с черным углеродом и загрязнением воздуха. Такое мнение высказал в понедельник в интервью ТАСС министр иностранных дел Финляндии Пекка Хаависто перед встречей в Хельсинки 3 марта с главой МИД России Сергеем Лавровым.

"Борьба с изменением климата - это, наверное, та сфера, где у нас может быть еще больше сотрудничества, чем сейчас. Это взаимодействие по проблеме черного углерода (или черной сажи, которая является один из факторов, способствующих изменению климата в Арктике - прим. ТАСС), вопросам работы теплоэлектростанций, морской навигации, нефтегазовой промышленности. С финской стороны мы верим в то, что можно сделать еще больше для борьбы с негативным воздействием черного углерода и загрязнением воздуха, в том числе его влиянием на здоровье людей", - считает Хаависто.

По его словам, в сфере сотрудничества в области экологии в рамках политики "Северного измерения" (общий проект ЕС, Исландии, Норвегии и России по выработке общих принципов диалога и партнерства, укреплению стабильности - прим. ТАСС) уже проделана работа по улучшению состояния Балтийского моря, очищению сточных вод в Санкт-Петербурге и Калининграде. "И я думаю, что сотрудничество можно и далее продолжать и расширять в направлении, касающемся очищения воздуха", - сказал он.

Второй сферой для расширения двустороннего взаимодействия, полагает глава МИД, является обращение с отходами. "Знаю, что в России происходит обширная реформа этой сферы, а у Финляндии есть много технологий для этого - по повышению объемов сбора и сортировки отходов для переработки, по контролю за мусорными полигонами, сбор отходов для переработки и получения энергии", - отметил он.