Суд в Латвии признал законным отказ ЦИК от референдума в пользу образования на русском

РИГА, 2 марта. /ТАСС/. Верховный суд Латвии в понедельник признал законным решение Центральной избирательной комиссии (ЦИК) республики отказать в сборе подписей в поддержку проведения общенационального референдума по вопросу получения образования в школах не только на государственном, но и на других языках, в том числе русском.

Как сообщает местное агентство LETA со ссылкой на представителя суда Байбу Катаю, департамент по административным делам Верховного суда Латвии признал соответствующий законопроект плохо разработанным, поэтому он не может быть передан на всенародное голосование. Таким образом суд постановил, что Центризбирком в начале января этого года обоснованно отказал в регистрации этой инициативы по сбору подписей для проведения референдума.

Как указывает суд, функции ЦИК не ограничиваются технической регистрацией и переадресацией предлагаемого законопроекта для дальнейшего всенародного голосования. "Центризбирком, проверив, полностью ли подготовлен представленный законопроект, должен оценить его соответствие требованиям как по форме, так и по содержанию", - говорится в решении суда.

Минобрнауки Латвии ранее разработало, правительство одобрило, парламент в трех чтениях утвердил, а президент подписал закон о реформе, по итогам которой школы нацменьшинств переходят на преподавание большинства предметов на латышском языке. Уроки на русском предполагается оставить лишь для нескольких предметов (русский язык и русская литература), а также для "предметов, связанных с культурой и историей". Постепенная реализация реформы началась с нового учебного года, а завершится к 1 сентября 2021 года.

Это намерение вызвало волну недовольства среди русскоязычных жителей Латвии, которые составляют около 40% населения страны. Защитники русских школ уже провели множество массовых митингов, шествий и акций в знак протеста против реформы.

Социал-демократическая партия "Согласие", выражающая интересы русскоязычных жителей Латвии, ранее оспорила в Конституционном суде законность этой реформы. Истцы считают, что принятые властями страны поправки к законам об образовании противоречат ряду статей конституции и международным обязательствам республики. Однако Конституционной суд признал реформу по переводу школ нацменьшинств на латышский язык обучения соответствующей основному закону республики.