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В библиотеке Саакашвили в Тбилиси открылся политический штаб

Экс-президент Грузии по видеосвязи будет рассказывать о методах современного управления государством

ТБИЛИСИ, 2 марта. /ТАСС/. Экс-президент Грузии Михаил Саакашвили в понедельник принял участие в дистанционном режиме в открытии в библиотеке в Тбилиси, которая носит его имя, политического штаба. Об этом говорится в сообщении на официальной странице библиотеки в Facebook.

"Закончилось время вертикальной власти, управления, раздачи инструкций сверху вниз. Сейчас общество является более равноправным, открытым, опытным, усердным и не хочет никого сажать на голову. Поэтому, нашей задачей является не то, чтобы скинуть кого-то и посадить на голову другого, а чтобы общество научилось править горизонтально", - сказал Саакашвили, обращаясь к собравшимся людям посредством прямой связи по интернету.

По задумке, в библиотеку будут приходить все заинтересованные политикой люди, прежде всего молодежь. С ними время от времени будет через интернет общаться Саакашвили и рассказывать о методах современного управления государством. Кроме того, в библиотеке также будут читать лекции действующие грузинские политики.

На открытии штаба присутствовали члены оппозиционной партии "Единое национальное движение", которую некогда основал Саакашвили и правил страной девять лет, активисты гражданских протестных движений Грузии, в том числе и мать экс-президента Гиули Аласания - президент Университета Грузии.

Саакашвили был президентом Грузии с января 2004 года по ноябрь 2013 года. В 2013 году он покинул страну за несколько дней до истечения срока президентских полномочий. Сразу после этого против него было возбуждено четыре уголовных дела, по двум из которых уже вынесены приговоры. В январе 2018 года Тбилисский городской суд заочно приговорил Саакашвили к трем годам лишения свободы по делу об убийстве в 2006 году сотрудника Объединенного банка Грузии Сандро Гиргвлиани. 28 июня 2018 года суд Тбилиси заочно приговорил Саакашвили к шести годам лишения свободы по делу об избиении в 2005 году депутата Валерия Гелашвили.

Теги
ГрузияСаакашвили, Михаил Николаевич
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