Глава МИД Британии посетит Анкару, чтобы выразить солидарность с Турцией

ЛОНДОН, 2 марта. /ТАСС/. Министр иностранных дел Великобритании Доминик Рааб посетит 3 марта Анкару, чтобы выразить солидарность с Турцией. Об этом говорится в сообщении, распространенном в понедельник Форин оффисом.

"Великобритания продемонстрирует решительную поддержку усилиям Турции по достижению немедленного и долгосрочного прекращения огня в Сирии посредством визита завтра, во вторник, 3 марта, в Анкару министра иностранных дел Доминика Рааба. Визит подтвердит тесную дружбу Великобритании со своим союзником по НАТО и продемонстрирует солидарность с Турцией в то время, когда она имеет дело с безрассудным наступлением сирийского режима в Идлибе", - отмечается в сообщении.

"Турция находится на передовой некоторых из самых сложных и серьезных проблем, с которыми мы сталкиваемся, покуда действия сирийского режима и российских сил продолжают приводить к эскалации насилия на ее границе, - заявил Рааб, который в Анкаре проведет переговоры со своим турецким коллегой Мевлютом Чавушоглу. - Мы ясно заявили, что осуждаем действия сирийского режима в Идлибе и продолжим выражать обеспокоенность по поводу его вопиющих нарушений международного права".

"Будучи союзниками по НАТО и членами G20, Великобритания и Турция имеют партнерские отношения, основанные на сотрудничестве в области обороны, безопасности и торговли, и я с нетерпением жду возможности углубить еще больше наши отношения во время моего первого официального визита", - добавил Рааб. На встрече он также намерен высказать признательность Лондона за то, что турецкие власти "проявили огромную щедрость, оказывая поддержку миллионам сирийским беженцам".

МИД Великобритании также подчеркивает, что намерен работать совместно с международными партнерами над тем, чтобы "бороться с гуманитарной катастрофой, разворачивающейся в Идлибе в результате безжалостной и непропорциональной кампании, проводимой сирийским режимом и его российскими покровителями".

Обострение в Идлибе

Ситуация вокруг Идлиба резко обострилась 27 февраля, когда, по данным Минобороны РФ, боевики предприняли попытку масштабного наступления. Сирийские военные нанесли по ним удар, в результате которого, как утверждают в Анкаре, погибли более 30 турецких военнослужащих. Российское оборонное ведомство сообщило, что попавшие под огонь сирийских военных бойцы ВС Турции были в рядах террористов.

После этого инцидента, по информации агентства Reuters, в Анкаре приняли решение не останавливать сирийских беженцев, которые стремятся попасть в Европу по морю или суше. Сотрудникам турецкой полиции, береговой охраны и пограничных пунктов пропуска дано указание не препятствовать проходу мигрантов в случае возникновения потока мигрантов из Сирии. Как заявил в воскресенье министр внутренних дел Турции Сулейман Сойлу, за последние дни свыше 100 тыс. беженцев пересекли границу с ЕС.