ЕС и Лондон обсудят сотрудничество в сферах торговли, энергетики, рыболовства после Brexit

БРЮССЕЛЬ, 2 марта. /ТАСС/. Первыми темами повестки переговорного процесса об отношениях между Евросоюзом и Великобританией после выхода королевства из состава сообщества станут, в частности, торговля, энергетика и рыболовство. Официально они стартовали в понедельник, однако конкретные обсуждения начнутся во вторник, 3 марта, сообщил корреспонденту ТАСС источник в Еврокомиссии (ЕК).

"Сегодня прошли ряд встреч между участниками делегаций, конкретные обсуждения по темам переговорного процесса начнутся во вторник", - рассказал он.

По словам дипломата, первыми вопросами в повестке переговоров станут торговля товарами и услугами, транспорт, энергетика, рыболовство. Кроме того, стороны обсудят сотрудничество правоохранительных и судебных органов, участие Великобритании в программах Евросоюза, а также урегулирование споров.

Евросоюз и Великобритания приступили в понедельник ко второй фазе переговоров по выходу Соединенного Королевства из ЕС. Если на первом этапе обсуждались условия, на которых Великобритания покинула сообщество, то на второй стадии, когда Brexit уже произошел, предстоит решить, как будут строиться отношения в вопросах торговли между Брюсселем и Лондоном, когда 31 декабря закончится переходный период.

Великобритания покинула ЕС 1 февраля 2020 года после трех лет переговоров об условиях выхода. Брюссель и Лондон договорились о переходном периоде до конца текущего года, во время которого на Соединенное Королевство распространяются все европейские нормы. Великобритания также продолжает платить свой взнос в бюджет сообщества, однако ее представители более не принимают участия в процессе принятия решений в Евросоюзе.