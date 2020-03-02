Заседание Венецианской комиссии Совета Европы в Италии отменено из-за коронавируса

ПАРИЖ, 2 марта. /ТАСС/. Веницианская комиссия Совета Европы приняла решение отменить свое очередное заседание и ряд последующих в этом городе. Об этом организация сообщила в понедельник в своем заявлении.

"В связи с распространением коронавируса на севере Италии расширенное бюро Венецианской комиссии приняло решение не проводить пленарное заседание или другие обычные заседания в Венеции. Вместо этого наиболее срочные мнения, запрошенные у комиссии государствами, и важнейшие документы будут приниматься в ходе письменной процедуры, которая будет в дальнейшем определена бюро", - говорится в заявлении.

Европейская комиссия за демократию через право (Венецианская комиссия) - консультативный орган по конституционному праву, созданный при Совете Европы в 1990 году. С 2002 года участвовать в работе комиссии могут и страны, не входящие в СЕ. Сессии проходят в Венеции.

Вспышка вызванного новым коронавирусом заболевания была зафиксирована в конце декабря 2019 года в самом густонаселенном городе Центрального Китая - 12-миллионном Ухане. Всемирная организация здравоохранения признала ее чрезвычайной ситуацией международного масштаба, охарактеризовав как эпидемию с многочисленными очагами. За пределами Китая больше всего заразившихся в Южной Корее и Италии. Всего же случаи заражения были выявлены в 72 странах, включая Россию. В Китае, на который, по оценкам ВОЗ, приходится основная масса заболевших, зафиксировано 2,9 тыс. летальных исходов, выздоровели 44,4 тыс. человек, число случаев заражения превысило 80 тыс.