Суд в США предписал компании из РФ предоставить запрошенные документы в срок до 4 марта

ВАШИНГТОН, 2 марта. /ТАСС/. Судья столичного округа Колумбия Дэбни Фридрик предоставила российской компании "Конкорд менеджмент и консалтинг", обвиняемой во вмешательстве в ход президентских выборов в США в 2016 году, срок до 4 марта, чтобы предъявить запрошенные властями материалы. Об этом говорится в поступившем в понедельник в электронную базу суда постановлении.

Американская прокуратура ранее запросила у "Конкорд", в частности, информацию о структуре компании, внутреннюю переписку ее сотрудников, а также сведения о якобы имевшихся связях между ней и российским "Агентством интернет-исследований". Суд обязал "Конкорд" выполнить данный запрос. Прокуратура утверждает, что фирма предоставила только часть запрошенных материалов.

"Суд дает защите время до 17:00 4 марта (01:00 мск 5 марта - прим. ТАСС) предоставить доказательства выполнения повестки", - отмечается в решении.

Газета The Washington Times сообщила, что в противном случае компания может подвергнуться штрафу. "Я думаю, что должна дать "Конкорду" последний шанс", - цитирует издание слова судьи.

О разбирательстве

Планируется, что судебный процесс по делу "Конкорд" начнется в апреле.

В середине февраля 2018 года власти США заочно выдвинули обвинения против 13 граждан России и трех российских организаций в попытках вмешаться в американские политические процессы и ход предвыборной президентской гонки 2016 года. Обвинительное заключение, состоящее из 37 страниц, подготовил аппарат спецпрокурора Роберта Мюллера. Среди обвиненных в сговоре против США - 12 сотрудников "Агентства интернет-исследований". Как утверждается в обвинительном заключении, "Агентство интернет-исследований" с 2014 года участвовало в операциях по вмешательству в выборы и политические процессы в США".

Помимо этого, Мюллер предъявил российскому предпринимателю Евгению Пригожину обвинения в финансировании антиамериканских информационных кампаний, которые якобы проводились "Агентством интернет-исследований". По версии органов американской прокуратуры, "Агентство интернет-исследований" получало средства на свои операции от Пригожина и контролируемых им компаний, включая "Конкорд менеджмент и консалтинг" и "Конкорд кейтеринг".

Москва до этого неоднократно отвергала утверждения о попытках повлиять на ход выборов в США.