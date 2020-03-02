США намерены ограничить сроки пребывания в стране китайских журналистов

ВАШИНГТОН, 2 марта. /ТАСС/. Власти США намерены в ближайшее время установить ограничения на продолжительность пребывания на американской территории китайских граждан, прибывающих в страну по визам для сотрудников иностранных СМИ. Об этом сообщил в понедельник журналистам представитель вашингтонской администрации высокого ранга во время телефонного брифинга.

"В ближайшее время мы объявим об установлении ограничений на сроки пребывания для граждан КНР, приезжающих в США по визам категории I для представителей иностранных СМИ", - рассказал представитель исполнительной власти, добавив, что в ближайшие недели будут опубликованы детали данного решения.

Он рассказал, что США с 2015 года выдали китайским гражданам 3 тыс. виз категории I. При этом, по данным представителя американской исполнительной власти, на территории Китая на американские СМИ работают около 75 иностранцев, в том числе и граждан США. "Визы, которые мы выдаем китайским пропагандистам, не имеют срока действия. Они могут благодаря этим визам оставаться [в США] на неопределенный срок. На этом фоне в настоящее время Пекин сохраняет продолжительность пребывания иностранных журналистов в Китае, для некоторые из них - до 30 дней. Таким образом, через 30 дней некоторые журналисты вынуждены повторно подавать заявку на продление [своей визы]", - рассказал представитель вашингтонской администрации высокого ранга.

Сохранена возможность продления

Он пояснил, что "не будет никаких ограничений на то, сколько человек может обратиться за визами категории I, чтобы приехать в США". "Все граждане КНР увидят, что продолжительность пребывания будет применяться к их визам категории I, так же, как продолжительность пребывания всегда применялась к иностранным журналистам, работающим в Китае. По истечении срока действия [визы] они смогут подать заявку на продление", - добавил представитель администрации.

Он также прокомментировал решение США ограничить число китайских граждан, которые могут работать в контролируемых, по версии Вашингтона, властями КНР СМИ на территории Америки. "Мы просто собираемся ограничить количество виз, так что они все еще могут направлять всех, кого пожелают. Мы не будем преследовать отдельных лиц, как это происходило с другой стороны", - утверждал представитель исполнительной власти.

По данным агентства Bloomberg, ранее власти США рассматривали ряд ответных мер на решение Китая лишить аккредитации трех журналистов газеты The Wall Street Journal в Пекине. Агентство подчеркивает, что на территории США трудятся по меньшей мере 500 представителей СМИ КНР. В то же время в Китае работают 75 американских журналистов.

Ранее правительство Китая приняло решение аннулировать аккредитацию трех корреспондентов The Wall Street Journal в Пекине из-за публикации газетой статьи под заголовком "Китай - настоящий больной Азии". Позднее The Wall Street Journal сообщила, что журналистам предписано покинуть страну в течение пяти дней.