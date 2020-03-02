20 вопросов президенту: Путин об армии и гонке вооружений
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Пенс: сделка с Ираном от 2015 года практически гарантирует получение им ядерной бомбы

Речь идет о СВПД

ВАШИНГТОН, 2 марта. /ТАСС/. Совместный всеобъемлющий план действий (СВПД) практически гарантирует обретение Ираном ядерного оружия. Такое мнение выразил в понедельник вице-президент США Майкл Пенс.

"Семьдесят пять лет тому назад Америка и Британия нанесли поражение нацистской Германии до того, как Гитлер смог получить ядерные вооружения. Тем не менее пять лет назад при предыдущей администрации [США] заблуждающиеся лидеры тех же самых стран подписали сделку, которая бы практически гарантировала получение Ираном тех же самых вооружений", - заявил Пенс. Он выступил на ежегодной конференции Комитета по американо-израильским общественным отношениям (АИПАК). Комитет является одной из самых влиятельных организаций, лоббирующих в США интересы Израиля.

Речь идет о СВПД, который был подписан в 2015 году постоянной пятеркой Совета Безопасности ООН и Германией с Ираном в целях урегулирования кризиса вокруг ядерных разработок Тегерана. США в 2018 году при нынешнем американском президенте Дональде Трампе вышли из этого соглашения.

Заместитель главы администрации США подчеркнул, что Вашингтон будет продолжать свою кампанию "максимального давления" на Иран. "Президент [Трамп] ясно дал понять, что США готовы к миру со всеми, кто стремится к нему. И мы надеемся на то, что у народа Ирана будет более светлое будущее. Но я даю вам следующее обещание: мы продолжим противодействовать злонамеренному влиянию Ирана. Мы продолжим оказывать давление на его экономику. И при президенте Дональде Трампе Америка никогда не позволит Ирану обзавестись ядерным боезарядом", - добавил Пенс.

Теги
СШАИранГерманияТрамп, ДональдПенс, Майкл (Майк)
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