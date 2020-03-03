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Срочное совещание глав МВД стран ЕС по греко-турецкой границе пройдет 4 марта

Министр внутренних дел Франции Кристоф Кастанер не уточнил, где именно пройдет встреча

ПАРИЖ, 3 марта. /ТАСС/. Министр внутренних дел Франции Кристоф Кастанер сообщил в понедельник вечером, что в среду состоится срочная встреча глав МВД стран Евросоюза, посвященная ситуации на греко-турецкой границе. Заявление министра опубликовано на его странице в Twitter.

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"В соответствии с просьбой Франции, в эту среду состоится срочное совещание министров внутренних дел стран-членов ЕС, посвященное ситуации на греко-турецкой границе", - говорится в заявлении. "Я приложу усилия к тому, чтобы на этом совещании конкретные решения были приняты на основе подхода, проникнутого необходимой ответственностью и гуманизмом", - подчеркивает французский министр. Он не уточняет, где именно пройдет встреча глав МВД стран ЕС.

Как сообщило 28 февраля агентство Reuters со ссылкой на турецкого чиновника, в Анкаре приняли решение не останавливать сирийских беженцев, которые стремятся попасть в Европу по морю или суше. Сотрудникам турецкой полиции, береговой охраны и погранпереходов дано указание бездействовать в случае возникновения потока беженцев из Сирии. Такое решение было принято после инцидента с гибелью в ночь с четверга на пятницу 36 турецких солдат в Идлибе.

Как заявил в понедельник министр внутренних дел Турции Сулейман Сойлу, более 110 тыс. сирийских беженцев прорвались на территорию Греции после того, как 28 февраля Турция открыла для них границу. В Греции называют утверждения о столь большом числе беженцев, проникших на греческую территорию, турецкой пропагандой, не подтвержденной реальными фактами. Кроме того, по данным Греции, в числе десятков беженцев, которые действительно прорвались в Грецию и были затем арестованы, практически нет сирийцев.

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ТурцияГреция
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