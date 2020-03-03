20 вопросов президенту: Путин об армии и гонке вооружений
{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Премьер Болгарии не убедил Эрдогана провести встречу Турция - ЕС по мигрантам

Президент Турции заявил, что проблемы с мигрантами возникли из-за того, что ЕС "так и не выполнил своих обещаний по соглашению 2016 года" и не оказал Анкаре необходимой поддержки

СОФИЯ, 3 марта. /ТАСС/. Премьер-министру Болгарии Бойко Борисову не удалось убедить президента Турции Тайипа Эрдогана провести встречу Турция - ЕС на высоком уровне по проблеме миграционного кризиса. Об этом стало ясно из заявлений лидеров по итогам переговоров в понедельник в Анкаре, которые транслировал телевизионный "Канал 3".

На эту тему
Беженцы Идлиба: демагогия Запада и игры Эрдогана

"Приложили максимум усилий, чтобы провести в Софии встречу в более широком формате, но на данный момент [президент Эрдоган] не хочет встречаться с коллегой из Греции, так как получил информацию об убитых сегодня мигрантах. Однако надеюсь, что рано или поздно с нашими коллегами из ЕС мы эту встречу проведем. Я убежден, что дипломатические усилия должны сыграть свою роль", - сказал Борисов.

"Проблемы [с мигрантами] возникли из-за того, что Европейский союз так и не выполнил своих обещаний по соглашению 2016 года, не оказал Турции необходимой поддержки. ЕС по-прежнему применяет политику двойных стандартов. Турция уже потратила на мигрантов более €40 млрд и найдет дополнительные средства, она будет помогать тем, кто в этом нуждается, но мигранты свободны в своем передвижении и могут самостоятельно выбирать ту страну, в которой хотят проживать. Их насильственное удержание в пределах одной страны незаконно", - сказал Эрдоган.

Президент Турции осудил убийство двух мигрантов греческими полицейскими.

"Сегодня греческие силы безопасности убили двух беженцев, еще один - тяжело ранен, мы стали свидетелями бесчеловечного отношения греческих властей к мигрантам, это еще больше ухудшило ситуацию", - отметил Эрдоган.

Теги
БолгарияТурцияЭрдоган, Реджеп ТайипБорисов, Бойко
Реклама на ТАСС
Выборы президента США - 2020
Трамп считает, что предвыборная гонка демократов США подтасована против Сандерса
По словам главы администрации США, Пит Буттиджадж и Эми Клобушар могли сойти с дистанции и дать согласие на поддержку Джозефа Байдена в обмен на его обещание предоставить постов в его администрации
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС