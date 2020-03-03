Премьер Болгарии не убедил Эрдогана провести встречу Турция - ЕС по мигрантам

СОФИЯ, 3 марта. /ТАСС/. Премьер-министру Болгарии Бойко Борисову не удалось убедить президента Турции Тайипа Эрдогана провести встречу Турция - ЕС на высоком уровне по проблеме миграционного кризиса. Об этом стало ясно из заявлений лидеров по итогам переговоров в понедельник в Анкаре, которые транслировал телевизионный " Канал 3 ".

"Приложили максимум усилий, чтобы провести в Софии встречу в более широком формате, но на данный момент [президент Эрдоган] не хочет встречаться с коллегой из Греции, так как получил информацию об убитых сегодня мигрантах. Однако надеюсь, что рано или поздно с нашими коллегами из ЕС мы эту встречу проведем. Я убежден, что дипломатические усилия должны сыграть свою роль", - сказал Борисов.

"Проблемы [с мигрантами] возникли из-за того, что Европейский союз так и не выполнил своих обещаний по соглашению 2016 года, не оказал Турции необходимой поддержки. ЕС по-прежнему применяет политику двойных стандартов. Турция уже потратила на мигрантов более €40 млрд и найдет дополнительные средства, она будет помогать тем, кто в этом нуждается, но мигранты свободны в своем передвижении и могут самостоятельно выбирать ту страну, в которой хотят проживать. Их насильственное удержание в пределах одной страны незаконно", - сказал Эрдоган.

Президент Турции осудил убийство двух мигрантов греческими полицейскими.

"Сегодня греческие силы безопасности убили двух беженцев, еще один - тяжело ранен, мы стали свидетелями бесчеловечного отношения греческих властей к мигрантам, это еще больше ухудшило ситуацию", - отметил Эрдоган.