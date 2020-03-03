Лидер партии "Наш дом - Израиль" считает, что удастся избежать еще одних повторных выборов

ТЕЛЬ-АВИВ, 3 марта. /ТАСС/. Лидер партии русскоязычных израильтян "Наш дом - Израиль" (НДИ), бывший министр обороны еврейского государства Авигдор Либерман призвал дождаться окончательных результатов подсчета голосов на состоявшихся в понедельник парламентских выборах прежде, чем делать какие-либо выводы, но выразил мнение, что четвертых подряд выборов Израилю удастся избежать.

"Нет другого выхода, кроме как ждать настоящих результатов подсчета голосов. И лишь потом можно будет делать выводы. Один из блоков очень близок к 61 месту (из 120 в однопалатном парламенте - прим. ТАСС), но необходимо подождать результатов", - сказал Либерман на пресс-конференции, комментируя первые данные экзитполов, которые предсказывают блоку правых и религиозных партий под руководством "Ликуд" и.о. премьера Биньямина Нетаньяху контроль над 60 креслами в парламенте. Трансляцию выступления лидера НДИ вели каналы израильского ТВ.

"Каждый парламентский мандат играет очень важную роль. В апреле 2019 года (первые в 2019 году парламентские выборы состоялись 9 апреля - прим. ТАСС) мы видели те же 60 мест, но они не дали Нетаньяху правительство", - продолжил Либерман. На вопрос журналистов, как он оценивает перспективу проведения еще одного повторного голосования, глава НДИ ответил: "Будут ли еще одни выборы? Не думаю".

Первые экзитполы израильских телеканалов, опубликованные сразу после закрытия в 23:00 мск в понедельник избирательных участков на третьих за 11 месяцев парламентских выборах в стране, обещают победу партии "Ликуд" и.о. премьера Биньямину Нетаньяху, но предсказывают ему тяжелую борьбу по формированию устойчивой правительственной коалиции. По данным экзитпола 12 канала, "Ликуд" получает 37 мест из 120 в Кнессете 23-го созыва, а ее основной оппонент - центристский блок партий "Кахоль-Лаван" во главе с бывшим главой Генштаба Бени Ганцем, может рассчитывать лишь на 33 кресла в однопалатном парламенте.

Экзитполы 11, 12 и 13 каналов предсказывают, что блок правых и религиозных партий Нетаняьху может рассчитывать на 60 из 120 кресел в парламенте. Такой же результат не привел к формированию коалиции по итогам первых в 2019 году выборов, состоявшихся 9 апреля. Первые экзитполы отдают партии "Наш дом - Израиль" от шести до восьми мест в Кнессете 23-го созыва.

Формирование коалиции

После получения окончательных результатов подсчета голосов, что произойдет, как ожидается, в начале следующей недели, президент Израиля Реувен Ривлин, проконсультировавшись с представителями партий, избранных в Кнессет, поручит одному из депутатов сформировать новое правительство. Кандидатом в премьеры, как правило, является лидер партии с наибольшим числом депутатских мандатов, однако сформировать кабинет президент может поручить и политику, чья партия не получила больше всего голосов, но в состоянии сформировать коалицию, поддерживаемую 61 из 120 парламентариев.

У первого претендента на пост премьера на формирование правительства будет 28 дней с возможностью продления на 14 дней. Если ему не удастся сделать это в указанный срок, президент передаст это право другому депутату, у которого будет только 28 дней.