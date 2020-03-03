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В Палестине выразили сожаление в связи с вероятной победой Нетаньяху на выборах в Израиле

Генеральный секретарь Исполкома Организации освобождения Палестины Саиб Арикат заявил, что "победили колонизация, аннексия и апартеид"

КАИР, 3 марта. /ТАСС/. Сожаление по поводу вероятной победы Биньямина Нетаньяху на парламентских выборах в Израиле выразили в понедельник представители палестинского руководства. Как написал на своей странице в Twitter генеральный секретарь Исполкома Организации освобождения Палестины (ООП) Саиб Арикат, "победили колонизация, аннексия и апартеид".

"Очевидно, что победу одержали поселения, аннексия и апартеид, - заявил он. - Нетаньяху решил, что продолжение оккупации и конфликта - это то, что приносит Израилю прогресс и процветание, поэтому он выбрал продолжение конфликта, насилия, экстремизма, хаоса и кровопролития". По словам Ариката, это вынуждает "регион и его народы жить с мечом". "Следующий шаг - аннексия, - добавил он. - Неправильный поворот истории".

В понедельник в Израиле прошли вторые повторные и третьи за 11 месяцев парламентские выборы. По итогам предыдущего голосования 17 сентября и.о. премьер-министра и лидер партии "Ликуд" Биньямин Нетаньяху, а затем и его основной оппонент, лидер центристского блока партий "Кахоль-Лаван" Бени Ганц не смогли сформировать правительство. Первые экзитполы израильских телеканалов обещают победу партии "Ликуд". Предварительные итоги подсчета голосов будут опубликованы утром во вторник, а окончательные данные должны быть обнародованы через неделю.

Еще осенью Нетаньяху заявил о готовности в случае победы на выборах аннексировать Иорданскую долину, присоединив ее вместе с еврейскими поселениями к Израилю.

Теги
ПалестинаИзраильНетаньяху, Биньямин
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