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В Елисейском дворце не назвали возможную дату проведения встречи в стамбульском формате

Ранее о возможности проведения четырехсторонней встречи сообщал Bloomberg

ПАРИЖ, 3 марта. /ТАСС/. Дата возможной встречи лидеров Франции, Германии, России и Турции - Эмманюэля Макрона, Ангелы Меркель, Владимира Путина и Тайипа Эрдогана - пока не назначена. Об этом корреспонденту ТАСС сообщил во вторник представитель Елисейского дворца, отвечая на вопрос о том, когда такой саммит может состояться.

"Дата такой встречи пока не определена", - указал представитель администрации французского лидера.

Ранее о возможности проведения четырехсторонней встречи в пятницу сообщал Bloomberg со ссылкой на депутата от консервативного блока Меркель. В свою очередь пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков заявил, что встреча в стамбульском формате на 6 марта не планируется. По его словам, "такая встреча не согласовывалась". При этом Песков предложил дождаться запланированных на 5 марта переговоров Путина и Эрдогана в Кремле.

Единственная четырехсторонняя встреча по Сирии с участием лидеров РФ, Германии, Турции и Франции состоялась в Стамбуле в октябре 2018 года.

Теги
Меркель, АнгелаПутин, Владимир ВладимировичТурцияГерманияРоссияФранцияЭрдоган, Реджеп ТайипМакрон, Эмманюэль
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