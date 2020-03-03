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В Раде зарегистрировали проект постановления о выражении недоверия генпрокурору Украины

Текст документа на данный момент отсутствует

КИЕВ, 3 марта. /ТАСС/. Депутаты Верховной рады внесли на рассмотрение парламента постановление о выражении недоверия генеральному прокурору Украины Руслану Рябошапке.

Соответствующее постановление зарегистрировано на сайте парламента во вторник, текст документа на данный момент отсутствует. Среди инициаторов постановления депутаты от партии "Слуга народа", а также представители партии "Оппозиционная платформа - За жизнь".

В соответствии с конституцией, выражение недоверия Верховной радой влечет отставку генпрокурора.

Теги
УкраинаРябошапка, Руслан Георгиевич
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