В Раде зарегистрировали проект постановления о выражении недоверия генпрокурору Украины

КИЕВ, 3 марта. /ТАСС/. Депутаты Верховной рады внесли на рассмотрение парламента постановление о выражении недоверия генеральному прокурору Украины Руслану Рябошапке.

Соответствующее постановление зарегистрировано на сайте парламента во вторник, текст документа на данный момент отсутствует. Среди инициаторов постановления депутаты от партии "Слуга народа", а также представители партии "Оппозиционная платформа - За жизнь".

В соответствии с конституцией, выражение недоверия Верховной радой влечет отставку генпрокурора.