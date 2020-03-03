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Сирийско-турецкий конфликт

Греческие силовики предотвратили 26 532 попытки проникновения мигрантов из Турции

За незаконное попадание в страну арестованы 218 человек

АФИНЫ, 3 марта. /ТАСС/. Греческие силовые службы предотвратили с субботы 26 532 попытки проникновения нелегальных мигрантов и беженцев из Турции. Об этом сообщило во вторник Афинское Македонское агентство новостей (АМНА) со ссылкой на правительственные источники.

Согласно этим данным, с 06:00 по местному времени (07:00 мск) во вторник до 18:00 вторника в общей сложности было предотвращено проникновение в Грецию 1500 человек в районе Эврос на греко-турецкой сухопутной границе. В то же время были арестованы за незаконное попадание в страну 32 человека, в основном из Афганистана и Пакистана, которые сумели пробраться на греческую территорию.

В целом с 06:00 по местному времени субботы до 18:00 вечера вторника пресечены попытки проникнуть в Грецию 26 532 человек. Всего было арестовано 218 человек. Задержанные были отведены в центры содержания под стражей мигрантов, а после осуждения судом по обвинению в незаконном проникновении в страну - в тюрьмы. Сроки приговоров и другие штрафные санкции не приводятся.

В понедельник газета Ethnos сообщала, что каждый нелегальный мигрант, осужденный в тот день за незаконное проникновение в страну, был приговорен греческим судом к четырем годам лишения свободы без права на условно-досрочное освобождение и штрафу в размере €10 тыс. При этом Греция приостановила подачу нелегальными мигрантами и беженцами прошений о предоставлении убежища.

Ситуация на границе ЕС

Миграционная ситуация на границе Греции и Турции резко обострилась 28 февраля - после того, как Анкара объявила об открытии границы для мигрантов в связи с тем, что ЕС не оказывает полную поддержку Турции в ее действиях в Идлибе. Под воздействием заявлений турецкой стороны о том, что граница с Европой открыта для беженцев, на турецкой стороне сухопутной границы с Грецией скапливаются тысячи человек, которые время от времени предпринимают попытки прорваться в Грецию. Турецкие власти им активно помогают в этом. Мигрантов подвозят организованно на автобусах, им выдают географические карты, снабжают гранатами со слезоточивым газом турецкого производства, турецкие военные проделывают для мигрантов бреши в высоком металлическом заборе на границе.

Лодки с мигрантами, отправляющиеся на греческие острова, нередко сопровождают до греческих территориальных вод катера турецкой береговой охраны. За три дня на греческих островах высадились более 1200 мигрантов и беженцев.

В разгар миграционного кризиса в 2016 году Брюссель и Анкара заключили соглашение, согласно которому Турция закрыла свои границы с ЕС для мигрантов, а Евросоюз заплатил за это 6 млрд евро. Евросоюз также пообещал Анкаре безвизовый режим, однако не сдержал это обещание, потребовав от Турции сначала пересмотреть свое антитеррористическое законодательство. К настоящему моменту на территории Турции скопились свыше 3,5 млн мигрантов, желающих попасть в Европу.

Теги
ТурцияГрецияСирийско-турецкий конфликт
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