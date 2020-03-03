США дополнительно выделят Украине $8 млн на укрепление кибербезопасности

ВАШИНГТОН, 3 марта. /ТАСС/. Соединенные Штаты выделят дополнительно $8 млн Украине на укрепление кибербезопасности. Об этом говорится в распространенном во вторник сообщении пресс-службы Госдепартамента по итогам состоявшегося в Киеве третьего раунда двустороннего кибердиалога.

В консультациях с американской стороны приняли участие и.о. заместителя главы американского посольства Джозеф Пеннингтон, а также специалисты Пентагона, Министерства внутренней безопасности, ФБР и Минфина, с украинской - директор Департамента международной безопасности МИД Украины Руслан Нимчинский, сотрудники Минобороны, внешней разведки, полиции и Нацбанка.

"США анонсировали выделение дополнительных $8 млн на обеспечение кибербезопасности, помимо $10 млн, объявленных в 2017 году. Часть из этих средств будет направлена через новый проект Агентства США по международному развитию для наращивания потенциала Украины в области кибербезопасности, в рамках которого будет выделено $38 млн в течение четырех лет", - отмечается в сообщении Госдепартамента.

Стороны, в частности, обсудили последнее развитие событий в данной области, озабоченности вокруг безопасности сетей 5G, укрепление украинской критической киберинфраструктуры и реагирование на инциденты.