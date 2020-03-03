Эксперты: власть и оппозиция в Абхазии не хотят обострять ситуацию

СУХУМ, 3 марта. /ТАСС/. Обострение ситуации в Абхазии после госпитализации кандидата в президенты Аслана Бжании не выгодно ни действующей власти, ни представителям оппозиции, которые во вторник потребовали отставки ряда министров, поэтому во избежание кризиса сторонам необходимо сесть за стол переговоров. Такое мнение высказали опрошенные ТАСС представители политических сил Абхазии и эксперты.

Во вторник около 300 жителей родового села Бжании собрались в Сухуме у здания администрации президента Абхазии с требованием отставки руководителей силовых ведомств и Минздрава после того, как кандидат в президенты Абхазии Бжания был госпитализирован в одну из больниц Краснодара.

По словам депутата парламента Абхазии Натали Смыр, поводом для таких выступлений стало резкое ухудшение здоровья Бжании, поставившего под угрозу его участие в предстоящих выборах.

"Сейчас ситуация такова, что кандидат от оппозиции выбывает из гонки <…> и оппозиция фактически не участвует в выборах - значит надо сделать все, чтобы эти выборы не состоялись. Сейчас они пытаются сказать, что было повторное отравление Аслана Георгиевича (в апреле 2019 года Бжания был госпитализирован в Москве, его сторонники утверждали, что это была попытка отравления - прим. ТАСС) и в связи с этим требуют отставки силовых структур, которые якобы не смогли должным образом обеспечить безопасность одного из кандидатов. Сейчас ведутся постоянные переговоры, обсуждение ситуации - ни одна из сторон, конечно, не хочет обострения ситуации, это никому не нужно", - сказала Смыр.

Она добавила, что парламент Абхазии принимает непосредственное участие в переговорном процессе. "Львиная доля переговоров проводится в стенах парламента, и я думаю, что именно переговоры будут стабилизирующим фактором, что разум все-таки возобладает. Мы не раз бывали в таких ситуациях, но они заканчивались мирно. Надеюсь, что мы и на этот раз договоримся. Важно все проводить в законном поле, соблюдая законы Республики Абхазия", - отметила депутат.

Выборы без Бжании

Руководитель "Центра социально-экономических исследований" Абхазии Олег Дамениа не исключает, что выборы могут быть проведены без участия Бжании. Однако к политической стабильности в республике такие выборы вряд ли приведут, отметил он в разговоре с корреспондентом ТАСС.

"Это не аутсайдер, это один из лидеров, сторонников у него очень много. Сейчас выборы на носу, а он выбыл. Сейчас, допустим, изберем мы президента - но стабильность от этого не наступит, люди останутся недовольными, и таких людей много… Вероятнее всего, большое количество людей либо проголосуют против всех, либо просто не придут на выборы, и они просто не состоятся", - сказал Дамениа.

Он добавил, что в республике необходимо провести серьезную работу по обновлению действующего законодательства, которое не менялось с момента обретения независимости. "Поэтому и выборы у нас до сих пор проходят по сценарию военного и послевоенного времени. Но сейчас ситуация другая. То есть это и политический, и правовой кризис", - пояснил эксперт.

При этом он согласился с мнением о необходимости переговорного процесса между оппозицией и представителями власти. "Я думаю, что какие-то переговоры должны вестись между разными группировками, разными силами. Это было бы разумно", - сказал Дамениа.

Сторонники ждут выздоровления

По мнению председателя партии "Единая Абхазия" Сергея Шамбы, в случае если Бжания по состоянию здоровья не сможет принять участия в выборах, назначенных на 22 марта, они могут быть перенесены.

"Есть вероятность (что выборы будут перенесены - прим. ТАСС), потому что предыдущие выборы - когда считали, что Бжания был отравлен, - были перенесены. Но это будет решать, как и в прошлый раз, парламент", - сказал Шамба.

При этом, по его словам, сторонники Бжании рассчитывают на его скорейшее возвращение в республику и продолжение участия в выборной кампании. "По нашей информации, Аслан Бжания должен до выборов успеть приехать и участвовать в выборной кампании… Это говорят врачи. Сейчас у него средняя форма, как они говорят, пневмонии, за 10-12 дней должны вылечить", - пояснил собеседник ТАСС.

История вопроса

Кандидат в президенты Абхазии Аслан Бжания был доставлен санавиацией в Краснодарскую краевую больницу №1 из Сочи, куда он был госпитализирован в понедельник утром. В Краснодаре его поместили в реанимацию, его состояние оценивали как стабильно тяжелое, во вторник утром он вышел из состояния медикаментозой комы. Исполняющий обязанности президента Абхазии, премьер-министр Валерий Бганба сообщал, что Бжания изначально поступил в сочинскую больницу с подозрением на инсульт. Секретарь Совбаза Абхазии Беслан Бжания сообщил, что предварительный диагноз не подтвердился, назначено дополнительное обследование.

Бжания одним из первых заявлял в 2019 году о своем участии в президентских выборах, назначенных на июль, однако в апреле 2019 года в тяжелом состоянии был госпитализирован в московскую клинику. Родственники и друзья политика утверждали, что Бжанию отравили, спикер парламента Валерий Кварчия во время митингов оппозиции в мае с требованием перенести президентские выборы исключил возможность отравления.

Сам Бжания заявил журналистам в Москве на прошлой неделе, что это была не попытка отравления, а покушение на убийство. Он подчеркнул, что выжил прежде всего благодаря российским врачам, потом к процессу лечения подключились немецкие специалисты.

Выборы президента Абхазии пройдут 22 марта. На высший пост в республике претендуют три кандидата: Бжания, вице-премьер, министр экономики Адгур Ардзинба и экс-глава МВД Леонид Дзапшба.