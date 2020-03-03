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Распространение коронавируса нового типа

Трамп при необходимости может ввести ограничения на поездки в Японию из-за коронавируса

В Японии число заразившихся коронавирусом приближается к 1 тыс. человек

ВАШИНГТОН, 3 марта. /ТАСС/. США могут при необходимости ввести ограничения на поездки в Японию из-за вспышки в этой стране нового коронавируса. Об этом сообщил во вторник американский президент Дональд Трамп, отвечая на вопросы журналистов в Национальных институтах здравоохранения (штат Мэриленд).

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К настоящему времени в Японии число заразившихся новым коронавирусом приближается к тысяче человек. Двенадцать человек умерли. Основная часть заразившихся (706) - это пассажиры и члены команды круизного лайнера Diamond Princess, который 1 марта покинула последняя группа членов экипажа.

Главу государства спросили, готов ли он ввести ограничения на поездки в Японию из-за заболевания. "Если это будет необходимо, то я это сделаю", - отметил он.

Перед этим, общаясь с журналистами на Южной лужайке Белого дома, он подчеркнул: "Мы очень внимательно наблюдаем за Италией, очень внимательно за Южной Кореей, пристально даже за Японией". "Мы примем правильное решение в правильное время", - добавил он, говоря о возможных ограничениях на поездки в страны, где зафиксирована вспышка коронавируса.

Отвечая на вопрос, о возможной отмене Олимпийских игр в Токио, Трамп указал, что решение должен принимать премьер-министр Японии Синдзо Абэ. "Они проделали невероятную работу при подготовке к Олимпиаде, построили грандиозные сооружения. Что они [Япония] в итоге будут делать? Не знаю, но они примут правильное решение", - заключил Трамп.

Теги
ЯпонияСШАТрамп, ДональдРаспространение коронавируса нового типа
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