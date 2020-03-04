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СМИ: Бразилия и США подпишут соглашение в сфере ВТС

По данным газеты Folha de S.Paulo, это позволит производителям из южноамериканской республики получить доступ к североамериканским оборонным заказам

РИО-ДЕ-ЖАНЕЙРО, 4 марта. /ТАСС/. Бразилия и США подпишут соглашение о сотрудничестве в области ВТС, которое позволит производителям из южноамериканской республики получить доступ к североамериканским оборонным заказам. Об этом сообщила во вторник газета Folha de S.Paulo.

Как уточняется, речь идет о так называемом соглашении о сотрудничестве в области НИОКР, испытаний и оценки. Предложенный Вашингтоном документ, обсуждавшийся странами с 2017 года, планируется подписать в ходе предстоящего на следующей неделе визита президента Бразилии Жаира Болсонару в Майами, пишет газета.

Ожидается, что он позволит США и Бразилии заключать проектные соглашения в области НИОКР, к реализации которых будут в обязательном порядке подключаться компании из обеих стран. По мнению бразильских переговорщиков, это поможет национальным производителям и разработчикам лучше интегрироваться в глобальные производственные цепочки, указывает издание. Отмечается, что права интеллектуальной собственности на результаты таких проектов будут принадлежать обеим сторонам.

Соглашением также предусмотрено, что все полученные в его рамках разработки должны будут соответствовать стандартам НАТО. В этой связи власти южноамериканской республики рассчитывают в перспективе расширить номенклатуру экспорта своей военной продукции странам блока и его партнерам, уточняет газета.

Теги
БразилияСШАБолсонару, Жаир
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