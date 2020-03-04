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Глава МИД Британии отправится в Саудовскую Аравию для обсуждения ситуации в Йемене

Доминик Рааб намерен, в частности, поднять тему прав человека

ТАСС, 4 марта. Министр иностранных дел Великобритании Доминик Рааб 4 и 5 марта встретится в Эр-Рияде с высокопоставленными представителями Саудовской Аравии. Одним из основных предметов обсуждения политиков станет мирное урегулирование в Йемене, говорится в опубликованном в среду заявлении Форин оффиса.

Глава британского дипведомства планирует встречи с саудовским коллегой принцем Фейсалом бен Фарханом Аль Саудом, а также советником по вопросам национальной безопасности ближневосточного королевства Мусаидом Аль Айбаном. "Они обсудят гуманитарный кризис в Йемене, безопасность и региональную стабильность, а также способы борьбы с угрозой изменения климата", - уточняется в заявлении. Кроме того, министр проведет переговоры с поддерживаемым Саудовской Аравией президентом Йемена Абд Раббо Мансуром Хади.

Рааб намерен в ходе дискуссии поднять и вопросы, по которым у стран наблюдаются расхождения, в том числе проблему прав человека.

В Йемене с августа 2014 года продолжается противостояние между войсками президента и хуситами. В наиболее активную фазу оно перешло после вторжения в страну в марте 2015 года коалиции под руководством Саудовской Аравии. Операцию против установивших контроль над значительной частью Йемена мятежников поддержали Бахрейн, Катар, Кувейт и ОАЭ. К ним присоединились Египет, Иордания, Марокко, Пакистан и Судан.

Конфликт привел к возникновению крупнейшего гуманитарного кризиса в мире: по данным ООН, свыше 24 млн йеменцев - примерно 80% населения страны - нуждаются в гуманитарной помощи, а число внутренне перемещенных лиц превышает 3 млн человек.

Теги
ЙеменВеликобританияСаудовская АравияРааб, Доминик
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