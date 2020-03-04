Профильный комитет Верховной рады поддержал проект об отставке Гончарука

КИЕВ, 4 марта. /ТАСС/. Комитет Верховной рады по вопросам организации государственной власти, местного самоуправления, регионального развития и градостроительства одобрил проект решения об отставке премьер-министра Украины Алексея Гончарука. Об этом заявил замглавы комитета Александр Качура.

"Несколько минут назад мы подписали постановление о прекращении полномочий и об отставке премьер-министра. Отставка премьер-министра влечет за собой отставку всего правительства", - сказал он в эфире телеканала "112 Украина".