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Профильный комитет Верховной рады поддержал проект об отставке Гончарука

Отставка премьер-министра влечет за собой отставку всего правительства Украины

КИЕВ, 4 марта. /ТАСС/. Комитет Верховной рады по вопросам организации государственной власти, местного самоуправления, регионального развития и градостроительства одобрил проект решения об отставке премьер-министра Украины Алексея Гончарука. Об этом заявил замглавы комитета Александр Качура.

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"Несколько минут назад мы подписали постановление о прекращении полномочий и об отставке премьер-министра. Отставка премьер-министра влечет за собой отставку всего правительства", - сказал он в эфире телеканала "112 Украина".

Теги
УкраинаГончарук, Алексей Валерьевич
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