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Гаага продлила заключение шести сербским генералам

По данным издания "Политика", причиной отказа в освобождении стала "серьезность преступления" и "недостаточная реабилитация" заключенных

БЕЛГРАД, 4 марта. /ТАСС/. Международный остаточный механизм для уголовных трибуналов (МОМУТ) продлил заключение шести сербским генералам, отбывшим две третьих своего тюремного срока. Об этом сообщила в среду сербская газета "Политика".

Издание сообщает, что председатель МОМУТ Кармел Аджиус отказал в досрочном освобождении бывшему главе кризисного штаба Сербской Краины Радославу Брджанину, который отбыл 20 из 30 лет тюремного срока. Причиной отказа стала "серьезность преступления" и "недостаточная реабилитация" заключенного. Условия для досрочного освобождения выполнили и генералы Небойша Павоквич (осужден на 22 года), Сретен Лукич (20 лет), Властимир Джорджевич (18 лет), Радислав Крстич (35 лет), Радивое Милетич (18 лет), однако всем им также отказано в освобождении.

"Политика" считает, что отказом от досрочного освобождения сербским заключенным фактически продлили наказание. При этом страны, в которых заключенные отбывали тюремные сроки, позитивно оценивали их ресоциализацию и предлагали их освободить. "Гаагский суд пытается нам напомнить о своей роли и позиции по отношению к народам бывшей Югославии, очевидно, что только сербов не освобождают досрочно, как это предусмотрено правилами", - заявил адвокат осужденных Бранко Лукич, назвав происходящее "злоупотреблением своими правами" со стороны председателя суда.

Международный трибунал по бывшей Югославии (МТБЮ) был создан в 1993 году и официально завершил свою работу в соответствии с резолюцией Совета Безопасности (СБ) ООН 31 декабря 2017 года. За все время существования инстанцией были выдвинуты обвинения в отношении 161 человека. Из них 90 человек были осуждены и 19 оправданы, еще 13 дел переданы в национальные суды, по двум делам ведутся повторные процессы в МОМУТ - структуре, созданной СБ ООН специально для завершения работы, начатой МТБЮ и Международным уголовным трибуналом по Руанде. Кроме того, 17 человек умерли до вынесения приговора, а в отношении 20 обвинения были сняты в ходе расследования за недостаточностью улик.

Гаагский трибунал неоднократно подвергался критике, в том числе с российской стороны, за необъективность, выливающуюся в более строгие приговоры сербам, нежели в отношении хорватов, боснийских мусульман и косовских албанцев. Сам МТБЮ не ведет официальную статистику относительно национальности обвиняемых и осужденных, объясняя свою позицию тем, что люди оказываются на скамье подсудимых на основании свидетельских показаний и улик, а не на основании их национальности. Однако известно, что в списках тех, кто был привлечен к суду, сербы составляют 66%, хорваты - 20%, боснийские мусульмане и албанцы - по 6%, македонцы и черногорцы - по 1%. Максимальный срок - пожизненное заключение - получили шесть человек, все они сербы.

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