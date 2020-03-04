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Кризис на Украине

Медведчук обвинил Зеленского в бездействии и пиаре в вопросах мира в Донбассе

Президент Украины и его команда не собираются заниматься мирным урегулированием, считает депутат Рады

КИЕВ, 4 марта. /ТАСС/. Президент Украины Владимир Зеленский и его команда ничего существенного не сделали для достижения мира в Донбассе, а планы провести в марте обмен "всех на всех" с республиками Донбасса являются лишь пиаром. Такое мнение выразил глава политсовета партии "Оппозиционная платформа - За жизнь", депутат Рады Виктор Медведчук.

"Разговоры об обмене - это пиар-акция от безысходности. От безысходности в выполнении минских соглашений: не собирается Зеленский и его команда заниматься мирным урегулированием. Они не сделали ни одного серьезного, реального шага на пути мирного урегулирования", - сказал он журналистам.

Медведчук, ссылаясь на заявления представителей Донецкой и Луганской народных республик, подчеркнул, что обмен "всех на всех" сейчас невозможен, так как для его реализации нет ни одного установленного лица. "Но сами представляете, если нет ни одного лица установленного с одной и с другой стороны, то о каком обмене может идти речь? Опять это пиар и больше ничего", - пояснил Медведчук.

Вместе с тем политик в очередной раз подчеркнул, что главная задача украинской власти заключается в выполнении минских соглашений. "В их неукоснительном соблюдении, - продолжил он. - Это подтвердил и сам Зеленский, когда в Париже 9 декабря вместе с главами государств "нормандского формата" принималось Парижское коммюнике, где были предписаны действия, которые необходимо осуществить в ближайшие месяцы - до следующей встречи, которая, как тогда планировалось, должна состояться в апреле".

Глава офиса Украины Андрей Ермак 1 марта на встрече с замглавы администрации президента РФ Дмитрием Козаком в Минске заявил о том, что Украина надеется провести новый обмен удерживаемыми лицами в марте текущего года. Комментируя это заявление, уполномоченный по правам человека в Донецкой народной республике (ДНР), представитель ДНР в минской подгруппе по гуманитарным вопросам Дарья Морозова заявила, что обмен удерживаемыми лицами между Украиной и республиками Донбасса в настоящее время не может пройти, поскольку Киев не подтвердил наличие у него удерживаемых в результате конфликта лиц.

Теги
УкраинаКризис на УкраинеЗеленский, Владимир Александрович
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