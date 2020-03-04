Постпред Ирана призвал МАГАТЭ не использовать "сфабрикованную информацию" США и Израиля

ВЕНА, 4 марта. /ТАСС/. Иран на обязан рассматривать просьбы Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) о предоставлении доступа к своим ядерным объектам, которые основаны на сфабрикованной информации США и Израиля. Об этом заявил в среду постоянный представитель Ирана при международных организациях в Вене Казем Гариб Абади в ответ на публикацию доклада МАГАТЭ о проверках ядерной деятельности в Иране.

По его словам, США и Израиль снова пытаются оказать давление на МАГАТЭ, чтобы оно нарушило свой устав с целью помешать конструктивному сотрудничеству и отношениям между агентством и Ираном. Постпред Ирана добавил, что Тегеран намерен не допустить создания в МАГАТЭ "опасной откровенной ереси" для подтверждения сфабрикованной информации разведывательных служб.

"Любой запрос агентства на разъяснение или дополнительный доступ, основанный на сфабрикованной информации таких разведывательных служб, включая израильский режим, не только будет противоречить уставу агентства и положениям о режиме проверок, но также не создает никаких обязательств для Ирана рассматривать такие просьбы. Если государства - члены агентства не отреагируют на такие усилия, их национальный суверенитет окажется под угрозой", - написал Гариб Абади в Twitter.

Во вторник МАГАТЭ разослало странам - участницам Совета управляющих агентства доклад о положении ядерных проверок в Иране, в котором указало, что объем обогащенного урана в Иране более чем в пять раз превышает лимит, установленный ядерным соглашением. По данным агентства Reuters, в своем докладе МАГАТЭ подвергло критике Иран за отказ предоставить специалистам доступ к двум ядерным объектам для проведения проверок, а также нежелание отвечать на вопросы, связанные с возможным наличием незаявленных ядерных материалов.