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Сирийско-турецкий конфликт

В Анкаре заявили, что операция Турции в Идлибе нацелена "на мирное урегулирование в Сирии"

В конце февраля Анкара начала новую операцию в Сирии под названием "Весенний щит"

АНКАРА, 4 марта. /ТАСС/. Официальный представитель президента Турции Ибрагим Калын провел в среду встречу с постоянным представителем США при ООН Келли Крафт и спецпредставителем США по Сирии Джеймсом Джеффри. Об этом сообщает агентство Anadolu.

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По его данным, представитель Тайипа Эрдогана на встрече с эмиссарами США выступил с утверждением, что "операция [ВС Турции "Весенний Щит"] нацелена на мирное и политическое урегулирование в сирийском Идлибе".

Ситуация вокруг провинции Идлиб резко обострилась 27 февраля, когда, по данным Минобороны РФ, боевики предприняли попытку масштабного наступления. Сирийские военные нанесли по ним удар, в результате которого, как утверждают в Анкаре, погибли 36 турецких военнослужащих. После этого ВС Турции нанесли удары по сирийским позициям, уточнив позднее, что поражено более 200 целей.

27 февраля Анкара начала новую операцию в Сирии под названием "Весенний щит", в рамках которой наносит удары по позициям сирийской армии. Турция провела на территории соседней страны уже три военные операции: "Щит Евфрата", "Оливковая ветвь" и "Источник мира". В результате была создана буферная зона безопасности между пограничными городами Аазаз и Джараблус, оккупирован Африн, а также взята под контроль территория к востоку от реки Евфрат.

Теги
СирияТурцияЭрдоган, Реджеп ТайипКрафт, КеллиСирийско-турецкий конфликт
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