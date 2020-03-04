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Палестино-израильский конфликт

Глава политбюро ХАМАС не исключил встречи с Аббасом

Глава политбюро исламского движения Исмаил Хания подчеркнул, что с целью создания единого государства на основе общепалестинского объединения палестинцы "готовы провести затем встречу в любом дружеском, братском государстве, в том числе в России"

ТАСС, 4 марта. Глава политбюро исламского движения ХАМАС Исмаил Хания заявил в среду, что не исключает встречи с главой Палестины Махмудом Аббасом.

"После объявления "сделки века" я связался с господином Абу Мазеном (Махмуд Аббас - прим. ТАСС), мы согласились о проведении возможной встречи между нами. Было выдвинуто предложение господина Абу Мазена о том, чтобы была создана делегация на Западном берегу для посещения Газы, - сказал он. - Мы со своей стороны выразили позитивное отношение к этому, выразили готовность принять делегацию и с Западного берега, и из Газы".

Хания подчеркнул, что с целью создания единого государства на основе общепалестинского объединения палестинцы "готовы провести затем встречу в любом дружеском, братском государстве, в том числе в России".

Теги
ПалестинаПалестино-израильский конфликтАббас, Махмуд
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