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Рада собралась на внеочередное заседание для рассмотрения вопроса о смене кабмина

Ранее в Верховной раде одобрили проект постановления о прекращении полномочий премьер-министра Алексея Гончарука

КИЕВ, 4 марта. /ТАСС/. Верховная рада Украины по инициативе президента страны Владимира Зеленского начала внеочередное заседание, на котором будут рассмотрены вопросы об отставке премьер-министра страны Алексея Гончарука и формировании нового состава правительства. Заседание открыл спикер Рады Дмитрий Разумков, в нем также примет участие глава государства.

Ранее профильный комитет Рады одобрил проект постановления о прекращении полномочий премьер-министра на основании заявления, которое Гончарук ранее направил в украинской парламент. По Конституции страны сложение полномочий премьером влечет за собой отставку всего состава кабинета министров.

На должность нового главы кабмина претендует действующий вице-премьер, министр развития общин и территорий Украины Денис Шмыгаль. Накануне он был представлен президентской фракции "Слуга народа" в качестве претендента на этот пост. Ожидается, что несколько министров сохранят свои должности, в частности министр внутренних дел Арсен Аваков, тогда как большая часть правительства будет обновлена.

Кроме того, несколько министерств могут быть разделены.

Теги
УкраинаАваков, Арсен БорисовичЗеленский, Владимир АлександровичГончарук, Алексей Валерьевич
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