СМИ: аравийская коалиция предотвратила теракт, направленный на нефтяной танкер

ТАСС, 4 марта. Аравийская коалиция предотвратила в Аравийском море теракт, который мог быть направлен на нефтеносный танкер. Об этом сообщил в среду телеканал Al Arabiya со ссылкой на заявление руководства коалиции.

Как уточнил представитель командования возглавляемого Эр-Риядом альянса полковник Турки аль-Малики, которого цитирует телеканал, террористическая акция "могла быть направлена на один из танкеров, перевозивших нефть в Аравийском море, на расстоянии примерно в 90 морских миль от портового города Ништун на юго-востоке Йемена". Аль-Малики добавил, что атака была предотвращена во вторник днем, когда судно двигалось в направлении Аденского залива.

По его словам, террористы планировали подплыть к танкеру на четырех лодках, одна из которых должна была взорваться. Как уточняет телеканал, атака готовилась мятежниками из движения "Ансар Аллах" (хуситы).

В Йемене с августа 2014 года продолжается противостояние между правительственными силами и хуситами. В наиболее активную фазу оно перешло после вторжения в страну в марте 2015 года коалиции под руководством Саудовской Аравии. Операцию против установивших контроль над значительной частью Йемена мятежников поддержали Бахрейн, Катар, Кувейт и ОАЭ. К ним присоединились Египет, Иордания, Марокко, Пакистан и Судан.