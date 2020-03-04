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Премьер Эстонии заявил об отсутствии территориальных претензий к России

Юри Ратас считает, что Таллину нужен пограничный договор с Москвой больше, чем контрольная линия

ТАЛЛИН, 4 марта. /ТАСС/. Эстония не имеет территориальных претензий к России. Об этом в среду заявил премьер-министр балтийской республики Юри Ратас.

"У Эстонии нет никаких территориальных требований к России, - приводит его слова газета Postimees. - Утверждение, что они у нас есть, не является точкой зрения правительства".

Ратас добавил, что "Эстонии нужен пограничный договор [с РФ] больше, чем контрольная линия".

По словам премьера, участники правящей коалиции по-разному смотрят на перспективы договора о границе с РФ, однако сам премьер считает, что этот договор нужен, "причем в границах, согласованных в 2014 году".

Линию границы России и Эстонии удалось согласовать в 2005 году после почти 11 лет переговоров. Тогда же был подписан пограничный договор, но после его внесения на ратификацию в эстонский парламент депутаты включили в преамбулу упоминание о Тартуском мирном договоре. В этих условиях Москва отозвала свою подпись. Консультации возобновились в конце 2012 года. Соответствующий договор, подписанный в феврале 2014 года главами МИД Эстонии и РФ, для вступления в силу должен быть ратифицирован парламентами обеих стран.

По условиям Тартуского мирного договора, заключенного между РСФСР и Эстонией 2 февраля 1920 года, Ивангород и часть Печорского района принадлежали балтийской республике. После ее вхождения в состав СССР в 1940 году указанные территории отошли РСФСР.

Теги
ЭстонияРоссияРатас, Юри
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