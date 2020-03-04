Суд принял иск главы КС Армении к Пашиняну

ЕРЕВАН, 4 марта. /ТАСС/. Суд общей юрисдикции Еревана в среду принял в производство иск председателя Конституционного суда (КС) Армении Грайра Товмасяна к премьер-министру страны Николу Пашиняну с требованием извинений и опровержения клеветнических заявлений. Об этом сообщается на официальном сайте Судебного департамента республики.

"Суд принял в производство иск Товмасяна против Пашиняна", - говорится в сообщении.

Ранее Пашинян неоднократно жестко критиковал Товмасяна, называя его "защитником прежнего режима" и "председателем коррумпированной системы".

Парламент Армении 6 февраля на внеочередном заседании принял решение о проведении всенародного референдума, цель которого - добиться досрочной отставки членов и председателя КС. Президент Армении Армен Саркисян подписал указ о назначении референдума по конституционным поправкам на 5 апреля.

Пашинян неоднократно заявлял, что Товмасян был избран на свой пост с применением фальсификаций. Сам глава КС считает, что подвергается политическим преследованиям со стороны властей.