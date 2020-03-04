Израиль запретил въезд туристам из Австрии из-за распространения коронавируса

Об этом сообщило в среду Министерство иностранных дел Австрии.

"Израиль объявил, что из-за распространения коронавируса он запрещает въезд туристам из Австрии, Италии, Германии, Испании, Франции и Швейцарии. Это не касается путешественников, которые имеют действительный вид на жительство в Израиле, и граждан Израиля. Тем не менее они могут быть помещены в карантин на 14 дней. Поэтому, пожалуйста, немедленно свяжитесь с вашей авиакомпанией", - говорится в сообщении МИД Австрии.

Ранее об этой мере со ссылкой на МИД Австрии сообщило Австрийское агентство печати. В Австрии число подтвержденных случаев заражения новым коронавирусом составляет 27.