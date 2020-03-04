{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Распространение коронавируса нового типа

Израиль запретил въезд туристам из Австрии из-за распространения коронавируса

Это не касается путешественников, имеющих действительный вид на жительство в Израиле, и граждан Израиля

ВЕНА, 4 марта. /ТАСС/. Израиль запретил въезд в страну туристам из Австрии в качестве меры противодействия распространению нового коронавируса.

На эту тему
В каких странах обнаружен новый коронавирус?

Об этом сообщило в среду Министерство иностранных дел Австрии.

"Израиль объявил, что из-за распространения коронавируса он запрещает въезд туристам из Австрии, Италии, Германии, Испании, Франции и Швейцарии. Это не касается путешественников, которые имеют действительный вид на жительство в Израиле, и граждан Израиля. Тем не менее они могут быть помещены в карантин на 14 дней. Поэтому, пожалуйста, немедленно свяжитесь с вашей авиакомпанией", - говорится в сообщении МИД Австрии.

Ранее об этой мере со ссылкой на МИД Австрии сообщило Австрийское агентство печати. В Австрии число подтвержденных случаев заражения новым коронавирусом составляет 27.

Теги
АвстрияИзраильРаспространение коронавируса нового типа
Реклама на ТАСС
Трамп и Макрон обсудили ситуацию вокруг Сирии и Ирана
Стороны также подчеркнули необходимость совместной работы США и Франции по сдерживанию распространения нового коронавируса
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС