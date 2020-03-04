Президент Кении обвинил власти Сомали в вооруженных провокациях на границе

ПРЕТОРИЯ, 4 марта. /ТАСС/. Президент Кении Ухуру Кениата обвинил правительство и Вооруженные силы Сомали в неспровоцированных провокациях на кенийской границе. Глава государства сделал свое заявление в среду на экстренном заседании Совета национальной безопасности (СНБ) Кении, сообщил кенийский информационный портал Pulse Live Kenya.

"Кения с обеспокоенностью отмечает произошедшее 2 марта нарушение своей территориальной целостности и суверенитета со стороны национальной армии Сомали", - подчеркнуто в опубликованном по итогам заседания заявлении президентской канцелярии. Отмечается, что действия сомалийских военных в приграничной зоне привели к уничтожению части имущества кенийских граждан, проживающих в городе Мандера на севере Кении. "Мы требуем от федерального правительства Сомали прекратить необоснованные провокации", - подчеркнул СНБ.

В районе расположенного на границе с Кенией сомалийского города Балад-Хаво 2 марта происходила ожесточенная перестрелка между частями армии Сомали и силами, поддерживающими бывшего министра безопасности Джубаленда Абдирашида Джанана. Как отмечал сомалийский новостной портал Somali Affairs, федеральным подразделениям в Балад-Хаво противостояли отряды сомалийского автономного образования (штата) Джубаленд.

Абдирашид Джанан бежал 28 января из тюрьмы в Могадишо, где находился с августа 2019 года в связи с подозрениями в работе на одну из зарубежных стран. Сейчас бывший министр безопасности Джубаленда находится на сомалийско-кенийской границе, куда и прибыли его вооруженные сторонники.

Бои в Балад-Хаво сопровождались, согласно кенийским СМИ, созданием помех в работе мобильной связи, что ощущалось на территории Кении. Есть данные о попадании снарядов на кенийскую территорию.