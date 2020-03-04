{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Президент Кении обвинил власти Сомали в вооруженных провокациях на границе

2 марта в районе города Балад-Хаво произошла перестрелка между частями армии Сомали и силами, поддерживающими экс-министра безопасности Джубаленда Абдирашида Джанана

ПРЕТОРИЯ, 4 марта. /ТАСС/. Президент Кении Ухуру Кениата обвинил правительство и Вооруженные силы Сомали в неспровоцированных провокациях на кенийской границе. Глава государства сделал свое заявление в среду на экстренном заседании Совета национальной безопасности (СНБ) Кении, сообщил кенийский информационный портал Pulse Live Kenya.

"Кения с обеспокоенностью отмечает произошедшее 2 марта нарушение своей территориальной целостности и суверенитета со стороны национальной армии Сомали", - подчеркнуто в опубликованном по итогам заседания заявлении президентской канцелярии. Отмечается, что действия сомалийских военных в приграничной зоне привели к уничтожению части имущества кенийских граждан, проживающих в городе Мандера на севере Кении. "Мы требуем от федерального правительства Сомали прекратить необоснованные провокации", - подчеркнул СНБ.

В районе расположенного на границе с Кенией сомалийского города Балад-Хаво 2 марта происходила ожесточенная перестрелка между частями армии Сомали и силами, поддерживающими бывшего министра безопасности Джубаленда Абдирашида Джанана. Как отмечал сомалийский новостной портал Somali Affairs, федеральным подразделениям в Балад-Хаво противостояли отряды сомалийского автономного образования (штата) Джубаленд.

Абдирашид Джанан бежал 28 января из тюрьмы в Могадишо, где находился с августа 2019 года в связи с подозрениями в работе на одну из зарубежных стран. Сейчас бывший министр безопасности Джубаленда находится на сомалийско-кенийской границе, куда и прибыли его вооруженные сторонники.

Бои в Балад-Хаво сопровождались, согласно кенийским СМИ, созданием помех в работе мобильной связи, что ощущалось на территории Кении. Есть данные о попадании снарядов на кенийскую территорию.

Теги
КенияСомали
Реклама на ТАСС
Трамп и Макрон обсудили ситуацию вокруг Сирии и Ирана
Стороны также подчеркнули необходимость совместной работы США и Франции по сдерживанию распространения нового коронавируса
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС