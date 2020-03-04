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Санкции в отношении России

Министр финансов США сравнил с работой завода процесс расширения антироссийских санкций

Соединенные Штаты, по словам Стивена Мнучина, "вводят рестрикции против тех, кого нужно"

ВАШИНГТОН, 4 марта. /ТАСС/. Процесс расширения направленных против России американских санкций похож на работу завода, на котором постоянно изучаются разведданные и ведется непрерывная работа над принятием новых мер. Такое мнение выразил в среду министр финансов США Стивен Мнучин, выступая на слушаниях в комитете по ассигнованиям Палаты представителей Конгресса.

Конгрессмен Майкл Куигли (демократ от штата Иллинойс) предположил, что вашингтонская администрация вносит "не тех людей" в черные списки по "российскому вмешательству" в американские выборы. Законодатель утверждал, что, согласно данным разведки, "угроза до сих пор существует и Россия продолжает свои усилия". Он поинтересовался у министра, нужны ли ему дополнительные ресурсы для процесса расширения антироссийских санкций, не упускает ли его ведомство что-то из виду в этом вопросе.

По словам Мнучина, США "вводят рестрикции против тех, кого нужно". "Я рад взять на себя личную ответственность [за этот процесс]. Я внимательно слежу за этой сферой. Если есть люди, которые, по нашему мнению, должны подпасть под санкции, мы их вводим [против них], - рассказал министр. - Санкции - это как завод, который находится в нашем распоряжении. На нем всегда изучаются разведданные, которые мы получаем, а также идет работа над новыми шагами".

Полдня на санкции

Он отказался комментировать потенциальное расширение антироссийских санкций. "Я уверен, что наши санкционные программы работают. Я уверен, что мы вводим санкции против тех, кого нужно, и я уверен, что у нас есть надлежащие ресурсы", - добавил глава Минфина.

Министр рассказал, что "примерно половину своего [рабочего] времени тратит на осуществление контроля за санкционными программами". "Я лично изучаю все разведданные. Я лично вовлечен [в процесс принятия рестрикций] и каждый день получаю информацию по вопросам, связанным с санкциями, а именно с Россией", - пояснил руководитель ведомства.

Вмешательство в американский избирательный процесс в 2016 году России инкриминируют спецслужбы США. Расследованием этих якобы имевших место попыток влияния занимался почти два года спецпрокурор США Роберт Мюллер. В частности, он расследовал предполагаемый сговор между властями РФ и республиканцем Дональдом Трампом. В итоге Мюллер признал, что никакого сговора не было. Трамп неоднократно отметал подозрения в каких-либо неправомерных контактах с официальными лицами России в период избирательной кампании. Москва также много раз отвергала выводы о попытках повлиять на ход выборов в США.

Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что США ничего не добьются от России методом санкционного давления, кроме дальнейшего ухудшения отношений между двумя странами.

Теги
СШАРоссияСанкции в отношении РоссииЗахарова, Мария ВладимировнаТрамп, ДональдМнучин, СтивенМюллер, Роберт
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