Власти США одобрили продажу Польше ракетных комплексов Javelin на $100 млн

ВАШИНГТОН, 4 марта. /ТАСС/. Госдепартамент одобрил возможную продажу Польше противотанковых ракетных комплексов Javelin на сумму в $100 млн, включая 79 пусковых установок и 180 ракет к ним. Об этом сообщило в среду управление Министерства обороны США по оборонному сотрудничеству и безопасности. Оно отвечает за поставки военной техники и оружия за рубеж по межправительственным контрактам, продвижение связей между Вооруженными силами США и других стран, оказание финансового и технического содействия иностранным партнерам Вашингтона в сфере обороны.

"Госдепартамент принял решение одобрить возможную продажу Польше 180 ракет Javelin и 79 пусковых установок, а также соответствующего оборудования. Ориентировочная стоимость [составляет] $100 млн", - сказано в сообщении.

С точки зрения Вашингтона, сделка соответствует интересам США, "повышая безопасность партнера и союзника [Соединенных Штатов] по НАТО". "Предлагаемая продажа поможет Польше создать свой долгосрочный оборонный потенциал, чтобы защищать свой суверенитет и территориальную целостность", - отмечается в пресс-релизе.

Американская администрация уже официально уведомила Конгресс США о принятом ею решении. У законодательной ветви власти США теперь есть 30 дней на изучение этого нового военного контракта и его возможное блокирование.