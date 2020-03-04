Глава Европейского совета: ЕС готов ускорить оказание Турции помощи для сирийских беженцев

БРЮССЕЛЬ, 4 марта. /ТАСС/. Глава Европейского совета Шарль Мишель провел переговоры с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом, в ходе которых пообещал ускорить оказание новой финансовой помощи для сирийских беженцев. Об этом говорится в заявлении Евросовета, распространенном в среду в Брюсселе.

"Встреча была откровенной и необходимой. В центре переговоров находились миграционная ситуация на морских и сухопутных границах ЕС и кризис в Сирии, - отмечается в нем. - Необходимо снизить нынешнюю миграционную напряженность на границах Европы. Европа готова ускорить оказание поддержки сирийцам в Турции и принимающих их общинах".

В документе также подчеркивается, что Мишель "вновь заявил о своей поддержке Греции, Болгарии и Кипру". "Необходимо срочно добиться устойчивого прекращения огня и прочного политического урегулирования сирийского кризиса. Все стороны должны уважать международное гуманитарное право. Гуманитарный доступ крайне важен, и Европа готова предоставить дополнительную помощь внутренне перемещенным лицам в Идлибе", - указывается в заявлении.

28 февраля агентство Reuters со ссылкой на турецкого чиновника сообщило, что в Анкаре приняли решение не останавливать сирийских беженцев, которые стремятся попасть в Европу по морю или суше. Сотрудникам турецкой полиции, береговой охраны и погранпереходов дано указание не предпринимать никаких действий в случае возникновения потока беженцев из Сирии. Такое решение было принято после гибели в ночь на 28 февраля 36 турецких солдат в сирийской провинции Идлиб.

В разгар миграционного кризиса в 2016 году Брюссель и Анкара заключили соглашение, согласно которому Турция закрыла свои границы с ЕС для мигрантов, а сообщество заплатило за это 6 млрд евро. Евросоюз также пообещал Анкаре безвизовый режим, однако не сдержал слово, потребовав от Турции сначала пересмотреть свое антитеррористическое законодательство. К настоящему моменту на турецкой территории скопились свыше 3,5 млн мигрантов, желающих попасть в Европу.