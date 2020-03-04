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В Турции заявили, что Путин и Эрдоган обсудят шаги по урегулированию ситуации в Идлибе

Переговоры пройдут в Москве 5 марта

АНКАРА, 4 марта. /ТАСС/. Президенты РФ и Турции Владимир Путин и Тайип Эрдоган во время переговоров в Москве, намеченных на четверг, обстоятельно обсудят шаги по урегулированию ситуации в провинции Идлиб. Об этом заявил в среду на пресс-конференции в Анкаре официальный представитель турецкого лидера Ибрагим Калын.

"На переговорах в Москве обсудят шаги, которые нужно будет предпринять для нормализации ситуации в Идлибе", - сказал он, отметив, что Анкара "рассчитывает на скорейшее установление режима прекращения огня в Идлибе".

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков выразил надежду, что переговоры Путина и Эрдогана, запланированные на 5 марта, позволят понять причины идлибского кризиса и разработать набор мер по его прекращению.

Ситуация вокруг провинции Идлиб резко обострилась 27 февраля, когда, по данным Минобороны РФ, боевики предприняли попытку масштабного наступления. Сирийские военные нанесли по ним удар, в результате которого, как утверждают в Анкаре, погибли 36 турецких военнослужащих. После этого ВС Турции нанесли удары по сирийским позициям, уточнив позднее, что было поражено более 200 целей.

27 февраля Анкара начала новую операцию в Сирии под названием "Весенний щит", в рамках которой наносит удары по позициям сирийской армии. Турция провела на территории соседней страны уже три военные операции: "Щит Евфрата", "Оливковая ветвь" и "Источник мира". В результате была создана буферная зона безопасности между пограничными городами Аазаз и Джераблус, оккупирован Африн, а также взята под контроль территория к востоку от реки Евфрат.

Теги
Путин, Владимир ВладимировичСирияТурцияЭрдоган, Реджеп ТайипСирийско-турецкий конфликтВстреча Путина и Эрдогана в Москве
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