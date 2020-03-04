Трамп назвал впечатляющим возвращением результаты Байдена на праймериз в "супервторник"

"Считаю, что [первичные] выборы минувшим вечером были отличными. Это было отличное возвращение Джо Байдена", - сказал Трамп.

Он также выразил уверенность в том, что другому претенденту на пост президента США от Демократической партии - сенатору от штата Массачусетс Элизабет Уоррен - пора сойти с дистанции, поскольку у нее не осталось никаких шансов на успех. Она только оттягивает голоса у сенатора от штата Вермонт Берни Сандерса, обескровливая его и мешая ему сосредоточиться на борьбе с Байденом, убежден Трамп. По итогам "супервторника", внутрипартийную схватку за право быть выдвинутым кандидатом в президенты США от демократов на предстоящих в ноябре выборах продолжат Сандерс и Байден.

"Если бы Уоррен поддержала Берни, ситуация бы сейчас была иной", - полагает Трамп. С его точки зрения, позиции Сандерса в таком случае были бы гораздо более прочными, ему было бы легче бороться с бывшим вице-президентом США Байденом за право баллотироваться в президенты от демократов.

Согласно подсчетам газеты The New York Times, Байден заручился к настоящему времени поддержкой 404 делегатов общенационального съезда Демократической партии, а Сандерс - 340. У Уоррен - 36 голосов делегатов, и она не сможет составить серьезную конкуренцию лидерам гонки. Для выдвижения кандидатом в президенты от демократов в первом туре голосования на национальном съезде партии 13-16 июля в Милуоки (штат Висконсин) претенденту необходимо заручиться 1991 голосом. 59-е выборы президента США состоятся 3 ноября. Кандидатом от Республиканской партии на них будет Трамп.