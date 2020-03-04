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Рада одобрила участие иностранных военных в учениях на Украине в 2020 году

За соответствующий документ в среду проголосовали 265 депутатов

КИЕВ, 4 марта. /ТАСС/. Верховная рада поддержала предложенный президентом Украины Владимиром Зеленским законопроект о допуске подразделений вооруженных сил иностранных государств на территорию страны для участия в учениях в 2020 году. За соответствующий документ в среду проголосовали 265 депутатов при 226 необходимых.

В документе уточняется, что на Украине в текущем году пройдут украинско-американские учения Rapid Trident-2020 и Sea Breeze-2020, украинско-молдавские маневры "Юг-2020", украинско-румынские учения Riverain-2020 и украинско-британские Warrior Watcher-2020.

Финансирование расходов, связанных с подготовкой и проведением многонациональных учений с участием Вооруженных сил Украины (ВСУ) на территории страны и за ее пределами в 2020 году в сумме 63 млн 824 тыс. гривен (около $2,55 млн), планируется осуществить в пределах ассигнований, предусмотренных госбюджетом.

Подобные решения о допуске иностранных военных принимаются на Украине ежегодно с апреля 2014 года. В прошлом году, в частности, на Украине прошли украинско-американские учения Rapid Trident, Sea Breeze, Riverain, многонациональные учения "Кленовая арка" и Warrior Watcher.

Теги
УкраинаЗеленский, Владимир Александрович
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