Трамп сообщил, что у властей США "многое запланировано" относительно Венесуэлы

ВАШИНГТОН, 4 марта. /ТАСС/. Президент США Дональд Трамп заявил в среду, что у Вашингтона "многое запланировано" относительно Венесуэлы.

"Мы всегда с Венесуэлой, мы делаем многое, у нас многое запланировано", - сказал американский лидер, выступая в Вашингтоне. При этомглава Белого дома не пояснил, что имеет в виду.

"Америка на стороне страдающих жителей Венесуэлы, а также Кубы и Никарагуа", - продолжил Трамп.

Венесуэла на протяжении последних лет переживает социально-экономический кризис. Ситуация в стране обострилась еще сильнее после того, как 23 января 2019 года лидер оппозиции страны Хуан Гуайдо, назначение которого на пост спикера парламента за два дня до этого аннулировал Верховный суд, объявил себя исполняющим обязанности президента. Временным главой государства его признали США, к ним присоединились страны Группы Лимы (за исключением Мексики), Организация американских государств и большинство стран ЕС.

Президент Венесуэлы Николас Мадуро назвал произошедшее попыткой переворота и объявил о разрыве дипломатических отношений с США. В его поддержку высказались Россия, Белоруссия, Иран, Китай, Куба, Никарагуа, Сирия и Турция.