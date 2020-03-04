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На Украине вводятся отдельные должности главнокомандующего ВС и начальника Генштаба

За внесение соответствующих изменений проголосовали 292 депутата при 226 необходимых

КИЕВ, 4 марта. /ТАСС/. Верховная рада внесла изменения в закон "О национальной безопасности Украины" о вступлении в силу положений по поводу главнокомандующего Вооруженными силами, Генерального штаба Вооруженных сил, видов и отдельных родов войск. За внесение изменений в среду проголосовали 292 депутата при 226 необходимых.

Как сказано в пояснительной записке, проект закона разработан в связи с необходимостью обеспечения реализации оборонной реформы и внедрения уже в 2020 году новой объединенной системы руководства и управления силами обороны с целью построения Вооруженных сил Украины по стандартам НАТО.

"Целями и задачами проекта является безотлагательное осуществление в Вооруженных силах Украины организационных мероприятий, направленных на трансформацию органов военного управления всех уровней, а также введение отдельных должностей главнокомандующего Вооруженных сил Украины и начальника Генерального штаба Вооруженных сил Украины", - говорится в пояснительной записке.

Сейчас начальник Генштаба одновременно является главнокомандующим Вооруженными силами. Президент Украины - верховный главнокомандующий.

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