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Выборы президента США - 2020

NBC: Элизабет Уоррен рассматривает дальнейшие шаги после поражения на первичных выборах

По предварительным итогам, сенатор заручилась поддержкой 36 делегатов

НЬЮ-ЙОРК, 4 марта. /ТАСС/. Сенатор от штата Массачусетс Элизабет Уоррен, добивающаяся выдвижения кандидатом на пост президента США от Демократической партии, оценивает возможность своего дальнейшего участия в кампании после состоявшихся во вторник первичных выборов в 14 штатах, оказавшихся для нее крайне неудачными. Об этом сообщила в среду телекомпания NBC со ссылкой на руководителя предвыборного штаба претендентки Роджера Лау.

По данным телекомпании, в циркуляре, направленном всем сотрудникам предвыборной кампании Элизабет Уоррен, Лау подчеркнул, что "все разочарованы" результатами первичных выборов, на которых Уоррен не одержала победы даже в Массачусетсе, от которого избрана в Сенат США. Элизабет Уоррен, по его словам, "потребуется время на то, чтобы оценить правильный курс".

По предварительным итогам, бывший вице-президент США Джозеф Байден уже заручился поддержкой 433 делегатов на национальный съезд партии, где будет названо имя соперника Дональда Трампа на предстоящих в ноябре выборах. У сенатора от штата Вермонт Берни Сандерса 388 голосов делегатов, а у Элизабет Уоррен - 36 голосов. Для выдвижения кандидатом в президенты от демократов в первом туре голосования на национальном съезде партии 13-16 июля в Милуоки (штат Висконсин) претенденту необходимо заручиться 1991 голосом делегатов.

Со своей стороны телекомпания CNN отметила, что в сложившихся обстоятельствах для Уоррен основной вопрос состоит не в том, выходить ли из борьбы, а в том, кого из соперников поддержать. "Это единственный выбор, который она должна сделать", - привела телекомпания CNN мнение одного из советников Уоррен, напомнив при этом, что Уоррен по своим политическим взглядам ближе к Берни Сандерсу, но в то же время у них сложились крайне напряженные отношения в ходе предвыборной кампании. Некоторые советники Уоррен, по сообщению CNN, считают, что ее кандидатура могла бы рассматриваться нынешним лидером предвыборной гонки Джозефом Байденом в качестве кандидата на пост вице-президента.

Теги
СШАТрамп, ДональдВыборы президента США - 2020
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